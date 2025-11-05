Oglas

vremenska prognoza

Stiže dugotrajna magla, a za vikend i naoblačenje s kišom

Tea Blažević
05. stu. 2025. 07:03
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, no magla je mjestimice u unutrašnjosti vrlo gusta, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Na kopnu lokalno ima i mraza, kako su se temperature spustile ispod nule, -2.6 je izmjereno jutros u Crnom Lugu. U nastavku srijede prevladavat će pretežno sunčano, bez većih promjena temperature u odnosu na jučer.

I tijekom četvrtka će biti stabilno, većinom sunčano, no treba računati na maglu u kopnenim krajevima.

Magla će se naizglednije tijekom petka dulje zadržavati u dijelu kopnene Hrvatske, što će utjecati na rast temperatura. Prema večeri i tijekom noći će rasti naoblaka s juga, kiša i pljuskovi će zahvatiti najprije Dalmaciju.

U subotu treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, prije svega u Dalmaciji.

Nedjelja također donosi kišu i pljuskove na jugu, iako mjestimične oborine može biti i u unutrašnjosti Hrvatske.

vremenska prognoza

