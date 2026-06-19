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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže kalendarsko ljeto, dio zemlje u toplinskom valu, ponegdje pljuskovi, grmljavina

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Tea Blažević
|
19. lip. 2026. 07:12
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vrućina PIXABAY
Pixabay

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno je vedro diljem zemlje, prevladavat će sunčano i u nastavku petka. Tek je mala vjerojatnost za kakav prolazan pljusak u kopnenim krajevima Hrvatske. Bit će vrlo toplo i vruće, temperature će rasti i do 35 stupnjeva.

Subota također donosi obilje sunca i uglavnom suhe prilike. Bit će vruće, lokalno i preko 35 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na opasnost od toplinskog vala. 

Nedjelja donosi nestabilnije prilike. Pljuskovi su mogući poslijepodne u unutrašnjosti pretežno, osobito na zapadu, mjestimice i na sjevernom Jadranu.

Nestabilne prilike nastavit će se i u novom tjednu, kalendarski, prvom ljetnom.

Na moru će biti vruće, dok će na kopnu vrućinu ipak povremeno prekidati pljuskovi. 

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