Stiže velika promjena vremena, uz obilnu kišu temperature i desetak stupnjeva niže

Srijeda će biti nestabilnija, već od jutra s kišom, pljuskovima s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne i šire. Na istoku i jugu će se većinom zadržati suho i sunčano. Na zapadu zemlje u drugom dijelu dana lokalno može biti obilnije oborine. Lokalno je moguće nevrijeme.