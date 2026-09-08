VREMENSKA PROGNOZA
Stiže velika promjena vremena, uz obilnu kišu temperature i desetak stupnjeva niže
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek lokalno umjerene naoblake, mjestimice i magle. Svježe je u kopnenim krajevima, u Gospiću je u šest sati izmjereno 10.8 stupnjeva. U nastavku utorka bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, do 36.
Srijeda će biti nestabilnija, već od jutra s kišom, pljuskovima s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne i šire. Na istoku i jugu će se većinom zadržati suho i sunčano. Na zapadu zemlje u drugom dijelu dana lokalno može biti obilnije oborine. Lokalno je moguće nevrijeme.
Četvrtak također donosi čestu kišu i pljuskove, lokalno izraženije. Osjetno će osvježiti, mjestimice na kopnu i za desetak stupnjeva.
I tijekom petka su izgledniji izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran.
Nestabilno će biti i za vikend.
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