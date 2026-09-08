Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže velika promjena vremena, uz obilnu kišu temperature i desetak stupnjeva niže

author
Tea Blažević
|
08. ruj. 2026. 07:21
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
kolona, gužva, kiša, nevrijeme, pljusak, jutro, promet,
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, ima tek lokalno umjerene naoblake, mjestimice i magle. Svježe je u kopnenim krajevima, u Gospiću je u šest sati izmjereno 10.8 stupnjeva. U nastavku utorka bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, do 36. 

Srijeda će biti nestabilnija, već od jutra s kišom, pljuskovima s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne i šire. Na istoku i jugu će se većinom zadržati suho i sunčano. Na zapadu zemlje u drugom dijelu dana lokalno može biti obilnije oborine. Lokalno je moguće nevrijeme. 

Četvrtak također donosi čestu kišu i pljuskove, lokalno izraženije. Osjetno će osvježiti, mjestimice na kopnu i za desetak stupnjeva. 

I tijekom petka su izgledniji izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran.

Nestabilno će biti i za vikend.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ