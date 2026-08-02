Selidba je jedno od stresnijih iskustava. Evo aktualnih cijena i nekoliko savjeta da prođe što lakše i jeftinije

Sama selidba nakon pakiranja stvari odvija se u tri koraka - utovaru, prijevozu i istovaru, ali podrazumijeva puno više kriterija ne temelju kojih tvrtke za selidbe formiraju cijene te usluge. U pravilu, cijena se formira po satu rada, prijeđenom kilometru prilikom prijevoza i broju radnika potrebnih za taj posao. No nije ista selidba u kuću prizemnicu i stan u zgradi s dizalom u odnosu na selidbu u zgradu bez dizala ili stanove na najvišim katovima nebodera za što je potrebno više radnika.