U DRUGI KVART, GRAD ILI DRŽAVU
Selidba je jedno od stresnijih iskustava. Evo aktualnih cijena i nekoliko savjeta da prođe što lakše i jeftinije
Vjerojatno nema ikoga tko bar jednom nije selio: iz roditeljskog doma u svoj prvi vlastiti stan ili kuću, kao podstanar mijenjajući jedan stan drugim ili seleći u drugi grad ili zemlju.
Selidba se smatra jednim od najstresnijih događaja u životu zbog odlaska iz dotad sigurnog i poznatog prostora u posve novi, ali i zbog strke oko pakiranja stvari te organizacije njihovog prijevoza.
Oni koji nemaju puno namještaja ili ga uopće nemaju, a imaju automobil i sele unutar istog mjesta, sami mogu u nekoliko vožnji prevesti svoje stvari. Puno su zahtjevnije i stresnije selidbe u kojima ljudi iz jednog u drugi stan ili kuću sele i sav namještaj.
Ne manjka tvrtki za selidbe
Nedavno smo pisali o dvojbi kupaca rabljenih stanova - kupiti ih s namještajem, kako se najčešće nude u oglasima, polunamještene ili bez ikakvog namještaja.
"Ima situacija u kojima ljudi pristaju kupiti namješten stan, pogotovo ako je relativno nedavno renoviran pa je tada i kupljen namještaj koji je još u dobrom stanju. Također i kada kupuju stan za investiciju, odnosno iznajmljivanje. U tom slučaju bez problema pristaju kupiti već namješten rabljeni stan", kazala nam je o toj temi u spomenutom tekstu Ivana Čikić iz agencije za posredovanje nekretninama Dom Ekspert iz Zagreba.
No selili u već namještenu ili praznu nekretninu, organizacija selidbe je neminovna.
Najjednostavnije je, iako košta više, pronaći tvrtku koja se profesionalno bavi tim poslom. A sudeći po ponudi u oglasnicima i na internetu, takvih ne manjka.
Lakše i jeftinije gdje postoji dizalo
Sama selidba nakon pakiranja stvari odvija se u tri koraka - utovaru, prijevozu i istovaru, ali podrazumijeva puno više kriterija ne temelju kojih tvrtke za selidbe formiraju cijene te usluge. U pravilu, cijena se formira po satu rada, prijeđenom kilometru prilikom prijevoza i broju radnika potrebnih za taj posao. No nije ista selidba u kuću prizemnicu i stan u zgradi s dizalom u odnosu na selidbu u zgradu bez dizala ili stanove na najvišim katovima nebodera za što je potrebno više radnika.
Osim toga, tvrtke za selidbu nude i dodatne usluge poput pakiranja stvari umjesto onoga koji seli, posebne zaštite osjetljivih predmeta (ostakljenih ormara, umjetnina, klavira...) te demontaže i ponovne montaže većih komada namještaja.
Prema platformi Trebam.hr, cijena selidbe ovisi o tome je li gradska, međugradska ili međunarodna. Također, posebna kategorija su selidba ureda i poslovnih prostora.
Cijena po satu ili po prijeđenom kilometru
Prema izračunu tog portala, a na temelju cjenika specijaliziranih tvrtki iz cijele Hrvatske, cijene gradske ili lokalne selidbe do dvadesetak kilometara od grada, u rasponu su od 35 do 125 eura po satu, a u prosjeku koštaju 60 eura.
"Osnovna cijena uključuje dolazak vozila, utovar, prijevoz i istovar te dogovoren broj sati, a cijena raste ovisno o broju angažiranih radnika, trajanju selidbe, količini stvari i broju katova (ako nema lifta). Na povećanje cijene utječu i dodatne usluge poput pakiranja i zaštite stvari, montaže i demontaže namještaja te skladištenja stvari", piše ondje.
Cijene međugradskih selidbi obračunavaju se po kilometraži, a cijene su od 0,80 do 1,60 eura po prijeđenom kilometru. Ponekad cijena može biti i fiksna. Primjerice, na najčešćoj relaciji takvih selidbi, Split - Zagreb, cijene su od od 250 do 700 eura, ovisno o količini namještaja koji se prevozi.
Malo tvrtki za selidbe istaknulo cjenike
Cijene za međunarodne selidbe u rasponu su od 1,10 do 2,20 eura po prijeđenom kilometru, a u prosjeku 1,40 eura.
Selidbe ureda i poslovnih prostora uključuju uredski namještaj, materijal, elektroničke uređaje, razne arhive i dokumentacije, što je uglavnom obimniji posao od selidbe stanara. Cijene selidbi ureda i poslovnih prostora su od 60 do 150 eura po satu, a u prosjeku 75 eura.
Većina tvrtki za selidbu nema na svojim mrežnim stranicama istaknute cjenike, nego informacije o cijenama usluga daju na upit telefonom ili elektroničkom poštom.
No neke imaju istaknute cjenike. Jedna od njih, Brk selidbe iz Zagreba na svojim stranicama je objavila izračune na primjeru triju različitih selidbi u Zagrebu i okolici.
Savjeti za lakšu selidbu
Onima koji za selidbu kane angažirati specijaliziranu tvrtku preporučuje se nekoliko važnih svari koji će olakšati i ubrzati taj posao.
Pa im se savjetuje da selidbu najave susjedima i u zgradi iz koje sele i u zgradi u koju useljavaju, da osiguraju parkirno mjesto vozilu za selidbu te izmjere dimenzije vrata i stubišta radi eventualne demontaže većih komada namještaja.
Također se savjetuje da teže stvari pakiraju na dno kutija za selidbu kako bi bile stabilnije prilikom nošenja, a tanjure i druge lomljive predmete umotaju u novinski ili neki drugi papir te ih po mogućnosti u kutije poslažu okomito kako bi se spriječilo lomljenje. Preporučuje se i odmrznuti hladnjak ili zamrzivač dan-dva prije selidbe.
Savjet je i da važne i vrijedne stvari poput osobnih dokumenata, novca, lijekova, ključeva, nakita, umjetnina i sličnog oni koji sele prevezu sami.
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