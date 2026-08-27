Oglas

vremenska prognoza

Temperature će rasti blizu 40, a potom - nevrijeme!

author
Tea Blažević
|
27. kol. 2026. 07:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
termometar
AFP/Philippe Huguen

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, vjetar je uglavnom slab do umjeren. U nastavku četvrtka prevladavat će uglavnom sunčano, mirno, temperature će biti više nego jučer, bit će vruće u većini krajeva, do najviše 36.

Petak će biti još topliji, temperature će se približiti brojci 40, diljem zemlje bit će velika opasnost od toplinskog vala.

Subota će biti nestabilnija, treba računati lokalno na kišu i pljuskove s grmljavinom, kako na kopnu tako i na moru, češće u poslijepodnevnim satima. Moguće je i nevrijeme! Vjetrom sjevernog smjera stići će manje topao zrak tako da će vrućina popustiti.

Nedjelja će također biti nestabilna, poslijepodne su moguće lokalne nestabilnosti, kiša, pljuskovi s grmljavinom. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ