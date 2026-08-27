vremenska prognoza
Temperature će rasti blizu 40, a potom - nevrijeme!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, vjetar je uglavnom slab do umjeren. U nastavku četvrtka prevladavat će uglavnom sunčano, mirno, temperature će biti više nego jučer, bit će vruće u većini krajeva, do najviše 36.
Petak će biti još topliji, temperature će se približiti brojci 40, diljem zemlje bit će velika opasnost od toplinskog vala.
Subota će biti nestabilnija, treba računati lokalno na kišu i pljuskove s grmljavinom, kako na kopnu tako i na moru, češće u poslijepodnevnim satima. Moguće je i nevrijeme! Vjetrom sjevernog smjera stići će manje topao zrak tako da će vrućina popustiti.
Nedjelja će također biti nestabilna, poslijepodne su moguće lokalne nestabilnosti, kiša, pljuskovi s grmljavinom.
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