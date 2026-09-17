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MojPosao istraživanje

Ovo su najpoželjniji poslodavci u trgovini u Hrvatskoj

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Hina
|
17. ruj. 2026. 11:51
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Velik broj posjetitelja na otvorenju novog trgovackog centra "Z".rPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ilustracija: Goran Stanzl/PIXSELL

dm-drogerie markt i Ikea Hrvatska najpoželjniji su poslodavci u sektoru trgovine, pokazalo je istraživanje koje je u četvrtak objavio portal MojPosao.

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Istraživanje Poslodavac prvog izbora, koje već 20 godina provodi Alma Career Croatia, poznata po brendu MojPosao, provedeno je među više od 27 tisuća ispitanika, a ovaj put usredotočilo se na dvije velike grane trgovine - onu robom široke potrošnje (FMCG) te onu dugotrajnijim proizvodima (Non-FMCG).

Na vrhu "FMCG" trgovine nalazi se dm-drogerie markt, drugi je Muller, treći Lidl Hrvatska, a slijede Bipa, Kaufland Hrvatska, L'oreal Adria, Orbico, Konzum plus, Plodine, dok listu najpoželjnijih deset poslodavaca zaključuje Spar Hrvatska. 

Među "Non-FMCG" poslodavcima prvo mjesto zauzela je Ikea Hrvatska, a slijede Pevex, ITX Hrvatska, Jysk, LPP Croatia, Porsche Croatia, Zubak Grupa, Pepco Croatia, Petrol i Deichmann.

Kada je riječ o "FMCG" trgovini, 49 posto ispitanika kao jedan od ključnih razloga atraktivnosti navodi dobar tretman zaposlenika od strane nadređenih. S 43 posto slijede sigurnost radnog mjesta i dobri međuljudski odnosi, a s 41 posto atmosfera na poslu. 

U "Non-FMCG" trgovini, pak, 54 posto ispitanika među najvažnijim razlozima privlačnosti poslodavaca izdvaja dobre međuljudske odnose i radnu atmosferu, 41 posto ih navodi dobar tretman od strane nadređenih, a 39 posto priliku za profesionalni razvoj i učenje.

Među ispitanicima čiji poslodavac prvog izbora pripada "FMCG" trgovini, o promjeni poslodavca često ih razmišlja 54 posto, a u "Non-FMCG" trgovini 47 posto. 

Međutim, kada se promatraju ispitanici koji već rade kod svog poslodavca prvog izbora, u "FMCG" trgovini svega ih 13 posto često razmišlja o odlasku, dok ih 43 posto uopće ne razmišlja o promjeni poslodavca. Za usporedbu, među ljudima koji ne rade kod svog poslodavca prvog izbora čak 57 posto često razmišlja o promjeni, napominje MojPosao. 

U "Non-FMCG" segmentu razlika je još izraženija, pa tako tek samo 10 posto zaposlenika koji već rade kod svog poslodavca prvog izbora često razmišlja o odlasku, dok ih 55 posto ne razmišlja uopće. S druge strane, među onima koji ne rade kod svog prvog izbora udio onih koji često razmišljaju o promjeni iznosi 55 posto.

Kad je riječ o pogodnostima koje zaposlenici smatraju presudnima, "FMCG" i "Non-FMCG" trgovina pokazuju vrlo slične prioritete.

Na vrhu su bonusi za izvanredna postignuća, koje presudnima smatra 66 posto ispitanika u "FMCG-u" i 63 posto u "Non-FMCG" trgovini, pokazalo je istraživanje.

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dm ikea najpoželjniji poslodavci posao poslodavci

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