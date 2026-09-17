Ovo su najpoželjniji poslodavci u trgovini u Hrvatskoj

U "Non-FMCG" segmentu razlika je još izraženija, pa tako tek samo 10 posto zaposlenika koji već rade kod svog poslodavca prvog izbora često razmišlja o odlasku, dok ih 55 posto ne razmišlja uopće. S druge strane, među onima koji ne rade kod svog prvog izbora udio onih koji često razmišljaju o promjeni iznosi 55 posto.