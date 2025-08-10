Severe Weather predviđa ekstremne temperature do sredine kolovoza

Srednjoročni trendovi upućuju na to da će se razviti dugotrajan, intenzivan toplinski val koji će zahvatiti mnoge zemlje. Stabilno i vruće vrijeme brzo podiže temperature, pa se ponovno očekuje oko 40 °C u Francuskoj, Italiji, na središnjem Balkanu te u Španjolskoj i Portugalu, gdje ekstremne vrućine "prže" poluotok još od početka mjeseca.