Toplinska kupola
Severe Weather predviđa ekstremne temperature do sredine kolovoza
Severe Weather prognozira da će novi, dugotrajni toplinski val zahvatiti veći dio Europe, pri čemu bi kolovoške temperature ponegdje mogle srušiti povijesne rekorde.
Kako su modeli početkom kolovoza i nagovijestili, značajan toplinski val ubrzano se razvija u južnoj polovici Europe, šireći se prema sjeveru.
Ekstremne vrućine dodatno će pogoršati postojeće sušne uvjete na Pirenejskom poluotoku, u središnjoj, južnoj i dijelom zapadnoj Europi, gdje su nedavno harali razorni i povijesni požari na jugu Francuske, zapadnom dijelu Iberijskog poluotoka, u Grčkoj i Turskoj, piše Severe Weather.
Velika toplinska kupola stvara se ovoga tjedna nad velikim dijelom Europe i ostat će snažna tijekom idućeg tjedna, sve do sredine kolovoza. S vremenom će se ekstremne vrućine širiti prema sjeveru i istoku.
Dugotrajan, intenzivan toplinski val
Srednjoročni trendovi upućuju na to da će se razviti dugotrajan, intenzivan toplinski val koji će zahvatiti mnoge zemlje. Stabilno i vruće vrijeme brzo podiže temperature, pa se ponovno očekuje oko 40 °C u Francuskoj, Italiji, na središnjem Balkanu te u Španjolskoj i Portugalu, gdje ekstremne vrućine "prže" poluotok još od početka mjeseca.
Srednja i istočna Europa također će sredinom tjedna doživjeti nagli porast temperatura kako se toplinska kupola širi prema istoku. Toplinski val trajat će dugo.
U subotu su najviše dnevne temperature dosezale gotovo 40 °C u južnoj Francuskoj, dolini rijeke Po u sjevernoj Italiji i Grčkoj. Španjolska je ponovno kipjela na 42 °C, dok je središnji Balkan bilježio 40-42 °C u Bosni, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.
Ovako intenzivan toplinski val posljedica je formiranja toplinske kupole u višim slojevima atmosfere.
Odstupanja od čak 15 stupnjeva od prosjeka
Toplinska kupola je meteorološki obrazac u kojem široko područje visokog tlaka zraka "stoji" nad velikim dijelom kontinenta, djelujući poput poklopca na loncu. Topli zrak zarobljen ispod nje spušta se prema tlu, zagrijava i isušuje niže slojeve, stvarajući iznimno visoke temperature.
Ovakvi uvjeti mogu biti opasni za ljudsko zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i kronične bolesnike.
Početkom tjedna najizrazitija temperaturna odstupanja od 10-15 °C iznad prosjeka bit će u Francuskoj, UK-u, zemljama Beneluksa, Njemačkoj i Alpama. Nakon sredine tjedna jezgra kupole širit će se prema sjeveru i istoku, zahvaćajući i istočnu Europu.
Očekuje se da će u razdoblju od srijede do nedjelje ekstremne vrućine pogoditi Francusku, Njemačku, srednju Europu, Poljsku, Baltik i dijelove južne Skandinavije, s temperaturama 8-10 °C iznad prosjeka, a ponegdje i višima.
Istočna Hrvatska također će biti pogođena
Nizine će danima bilježiti 35-40 °C ili više, što će povećati opasnost od požara i pogoršati sušu. Francuska, Portugal i Španjolska mogli bi doseći i do 44 °C.
Sjeverna Italija i Toskana bilježit će 42 °C od nedjelje do srijede, dok istočnu Hrvatsku, BiH, Mađarsku i Srbiju očekuju temperature između 38 i 42 °C.
Velika Britanija i Irska, prema novim prognozama, ulaze u intenzivan toplinski val, s najvišim temperaturama u utorak - do 35 °C u nekim dijelovima Engleske.
S obzirom na povratak znatno toplijeg vremena, svima se savjetuje oprez pri korištenju otvorene vatre tijekom odmora, jer mnoge zemlje već su objavile upozorenja i zabrane zbog ekstremne suše.
