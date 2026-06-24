VREMENSKA PROGNOZA
Velika "peka" nad Hrvatskom: Dani ekstremnih vrućina tek slijede, a onda dolazi silovit prodor hladne fronte!
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Anticiklonalna omega situacija, koju definiraju duboka ciklona nad Atlantikom i ciklona istočno od Baltika te jezik vrućeg, suhog zraka afričkog podrijetla nad srednjom i zapadnom Europom, stvorili su slabo pokretnu kaplju toplog zraka. Kretanje sustava vrlo je sporo prema sjeveroistoku, a naši krajevi nalaze se na prednjoj strani tog toplinskog vala. Visinski vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog smjera povremeno donose manje količine vlažnog zraka sa sjevera, uzrokujući lokalne nestabilnosti u obliku grmljavinskih pljuskova i jakog razvoja konvektivne naoblake u poslijepodnevnim satima.
Temperature idu na 40
Toplinski val možemo si predstaviti kao veliku peku ili sač koji će se još idućih sedam dana premještati preko naših krajeva uz stalni porast temperature zraka i smanjenje razvoja naoblake, tako da će vrijeme biti suho, uz obilje sunca te vrlo visoke dnevne, ali i noćne temperature. Do kraja mjeseca lipnja očekuje se porast temperature zraka i do 40 °C, uz tople noći s temperaturom iznad 20 °C i u planinskim krajevima unutrašnjosti, a na Jadranu i uz Jadran, zbog efekta fenske bure, noćne temperature bit će oko 30 °C.
Dramatična promjena početkom srpnja
Kraj toplinskog vala, prema izračunima numeričkih modela prognoze vremena, nad našim krajevima donijet će početak srpnja, a obilježit će ga buran, silovit prodor hladne fronte uz pad temperature za 15 do 20 stupnjeva, jake udare vjetra te grmljavinske pljuskove uz veliku vjerojatnost za pojavu tuče.
Vrijeme danas
Danas i sutra vrijeme će biti sunčano, toplo i vruće uz slab razvoj dnevne naoblake. Samo u Istri te na krajnjem jugu Jadrana, ali i u Baranji, moguć je jači razvoj konvektivne naoblake uz pokoji pljusak.
Maksimalne dnevne temperature bit će od 30 do 35 °C, a noćne u unutrašnjosti od 18 do 21 °C. Na Jadranu će, uz noćnu buru i njezin fenski efekt, najniže temperature biti oko 27 °C.
Puhat će slabi dnevni vjetrovi u unutrašnjosti, pretežito sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a uz Jadran slaba bura koja će tijekom dana slabjeti i okrenuti na maestral, pojačan na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Temperatura mora je visoka, od 23 do 26 °C, a ultraljubičasti indeks visok i vrlo visok.
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