Velika "peka" nad Hrvatskom: Dani ekstremnih vrućina tek slijede, a onda dolazi silovit prodor hladne fronte!

Toplinski val možemo si predstaviti kao veliku peku ili sač koji će se još idućih sedam dana premještati preko naših krajeva uz stalni porast temperature zraka i smanjenje razvoja naoblake, tako da će vrijeme biti suho, uz obilje sunca te vrlo visoke dnevne, ali i noćne temperature. Do kraja mjeseca lipnja očekuje se porast temperature zraka i do 40 °C, uz tople noći s temperaturom iznad 20 °C i u planinskim krajevima unutrašnjosti, a na Jadranu i uz Jadran, zbog efekta fenske bure, noćne temperature bit će oko 30 °C.