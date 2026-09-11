VREMENSKA PROGNOZA
Vikend donosi promjenu vremena, ali sutra su još mogući pljuskovi: Evo gdje
U nastavku dana pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinskim pljuskovima.
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Iznad Hrvatske se nalazi ciklonalni sustav koji i dalje uzrokuje nestabilno vrijeme uz puno kiše i grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran. Tako je primjerice u posljednja 24 sata na zapadnoj obali Istre palo i više od 100 litara kiše po metru kvadratnom, osobito na području od Rovinja prema Poreču, Umagu i Savudriji.
Obilne kiše i jake grmljavine bilo je i na širem području Zadra, Biograda na Moru, Ravnih kotara i Bukovice. Tijekom ovih ranojutarnjih sati nevremena je mjestimice bilo i na području oko Šibenika pa i južnije. U kopnenim krajevima kiša je mirnija jer je već značajno zahladilo, a jedino se još na istoku i osobito jugu zemlje zadržalo većinom suho i toplije vrijeme. Zbog toga jutros imamo zanimljivu situaciju da je na sjeveru Hrvatske temperatura samo 12 Celzijevih stupnjeva, a na jugu Dalmacije još uvijek i blizu 30°C uz jako jugo.
U nastavku dana pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinskim pljuskovima. Glavnina kiše i pljuskova s grmljavinom, uz moguće jače nevrijeme, će se tijekom dana zadržavati iznad Dalmacije za koju je DHMZ izdao narančasti stupanj Meteoalarma.
Kako dan odmiče tako će na zapadu i sjeverozapadu Hrvatske kiša postupno oslabjeti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjevernih smjerova. Na sjevernom Jadranu sjeverozapadnjak, podno Velebita i jaka bura koja će poslijepodne i navečer zapuhati i u Istri. U Dalmaciji će jako jugo s promjenom vremena zamijeniti jak, uz nestabilnosti na udare i olujan jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar, najkasnije na dubrovačkom području gdje će i promjena doći tek poslijepodne.
Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 16 i 20°C, na istoku malo viša. Na sjevernom Jadranu uglavnom od 20 do 24°C, u Dalmaciji prijepodne još i blizu 30 Celzijevih stupnjeva, ali će poslijepodne i navečer i tamo osvježiti.
Vikend nam nosi povoljnije vremenske prilike, ciklona će se udaljiti od nas pa očekujemo većinom suho i djelomično sunčano vrijeme. Pokoji pljusak s grmljavinom moguć je još uglavnom u rano subotnje jutro na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjevernih smjerova, na sjevernom i srednjem Jadranu jaka, ponegdje na udare i vrlo jaka bura, a na srednjem i južnom dijelu poslijepodne i jak sjeverozapadni vjetar. Noći svježe, danju na kopnu malo toplije, ali nema povratka vrućine.
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