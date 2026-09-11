Vikend donosi promjenu vremena, ali sutra su još mogući pljuskovi: Evo gdje

Obilne kiše i jake grmljavine bilo je i na širem području Zadra, Biograda na Moru, Ravnih kotara i Bukovice. Tijekom ovih ranojutarnjih sati nevremena je mjestimice bilo i na području oko Šibenika pa i južnije. U kopnenim krajevima kiša je mirnija jer je već značajno zahladilo, a jedino se još na istoku i osobito jugu zemlje zadržalo većinom suho i toplije vrijeme. Zbog toga jutros imamo zanimljivu situaciju da je na sjeveru Hrvatske temperatura samo 12 Celzijevih stupnjeva, a na jugu Dalmacije još uvijek i blizu 30°C uz jako jugo.