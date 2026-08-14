Pred nama je novi vrhunac vrućine, a onda stiže promjena

U nastavku dana i dalje sunčano i vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura koja će poslijepodne duž većeg dijela obale prolazno okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 25 i 28°C, a slično se drži i temperatura naših nizinskih rijeka. Krške i brže rijeke su ipak nešto hladnije pa se u Zrmanji i Neretvi temperatura vode poslijepodne kreće oko 20 Celzijevih stupnjeva.