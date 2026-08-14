Vremenska prognoza
Pred nama je novi vrhunac vrućine, a onda stiže promjena
Nastavlja se suho i stabilno vrijeme pod utjecajem prostrane anticiklone pa je i petak svanuo vedro, na kopnu uz temperaturu većinom između 11 i 16°C, u gorskim kotlinama malo nižu, dok se duž obale temperatura držala većinom između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva, na širem splitskom i dubrovačkom području i oko 30°C. Pritom duž obale puše umjerena i jaka fenska bura koja dodatno suši i zagrijava zrak što značajno otežava stavljanje pod kontrolu i gašenje svih aktivnih požara.
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U nastavku dana i dalje sunčano i vruće ljetno vrijeme. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura koja će poslijepodne duž većeg dijela obale prolazno okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 25 i 28°C, a slično se drži i temperatura naših nizinskih rijeka. Krške i brže rijeke su ipak nešto hladnije pa se u Zrmanji i Neretvi temperatura vode poslijepodne kreće oko 20 Celzijevih stupnjeva.
I sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj-dva viša. Dnevna temperatura će se kretati između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Vjetar na kopnu većinom slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i prijepodne umjerena bura i istočni vjetar, a poslijepodne umjeren jugozapadnjak.
Vrućina će novi vrhunac imati u nedjelju kad bi onda temperatura zraka i na kopnu opet trebala biti oko 35 Celzijevih stupnjeva. Liječnici savjetuju da smanjimo fizičke napore te izbjegavamo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer.
Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
Kiša će biti itekako dobrodošla zbog poljoprivrede, potrošnje pitke vode i u energetici, ali po trenutačnim pokazateljima to neće biti dovoljne količine kako bi posve prekinulo probleme zbog dugotrajne suše. Već sredinom sljedećeg tjedna opet bi trebalo biti sunčanije i vruće vrijeme pa se ljeto nastavlja.
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