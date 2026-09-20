Ovako zvuči preokret Zemljina magnetskog polja: Znanstvenici rekonstruirali jezivi zvuk

Ti izmijenjeni atomi nastaju kada kozmičke zrake reagiraju sa Zemljinom atmosferom, ioniziraju zrak i oštećuju ozonski omotač. Znanstvenici pretpostavljaju da su potencijalne posljedice uključivale globalne klimatske promjene, a događaj se povezuje i s izumiranjem australske megafaune te promjenama u načinu na koji su ljudi koristili špilje.