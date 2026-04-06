na telefonskoj sjednici

Ovo su nove cijene goriva u Hrvatskoj: Vlada donijela važnu odluku

author
N1 Info
06. tra. 2026. 12:49
Točenje goriva
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja provoditi mjere s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva. Uz priuštivost energenata, prioritetni cilj Vlade je očuvati sigurnost opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti i kriza.

Stoga je Vlada na telefonskoj sjednici donijela Uredbu kojom se nastavlja primjena mjere snižavanja visina trošarina za energente na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo za daljnje dvotjedno razdoblje od 7. travnja do 20. travnja 2026.

Također, donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
  • 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)
  • 1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)
  • 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)
  • 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,06 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,42 EUR/l za plavi dizel
  • 2,09 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,79 EUR/kg za UNP za boce

PROČITAJTE JOŠ

