Oglas

VRAĆANJE SJAJA

Ovo su najjednostavniji trikovi za čišćenje bijelih tenisica: Pripremite ih za toplije vrijeme

author
N1 Info
|
06. tra. 2026. 20:51
Tenisice UNSPLASH
Ilustracija: hris Jarvis on Unsplash

Bijele tenisice su modni klasik koji ide uz gotovo svaku odjevnu kombinaciju, ali su i komad koji najbrže gubi sjaj i svoju bjelinu. Srećom, postoje jednostavne i prirodne metode čišćenja koje vraćaju svježinu bez agresivnih kemikalija.

Oglas

Pranje u perilici često može oštetiti materijal i skratiti vijek trajanja tenisica. Ručno čišćenje se općenito preporučuje kao sigurnija opcija, posebno kad se koriste prirodni proizvodi poput sode bikarbone ili octa.

Jedna od najpopularnijih metoda je pasta od sode bikarbone i vode. Pomiješajte ove sastojke i nanesite ih četkom na površinu tenisica, lagano trljajući kružnim pokretima, prenosi Klix.ba.

Soda bikarbona djeluje kao blagi abraziv koji uklanja prljavštinu, ali je dovoljno nježna za većinu materijala, uključujući kožu i platno. Tenisice potom obrišite vlažnom krpom i ostavite da se prirodno osuše.

Druga učinkovita opcija je korištenje bijelog octa. To je prirodno dezinfekcijsko sredstvo koje pomaže u uklanjanju mrlja i neugodnih mirisa.

Dovoljno je namočiti krpu u ocat i nježno tretirati zamrljane dijelove, a zatim osušiti višak vlage. Ova metoda je posebno korisna za temeljito čišćenje i osvježavanje unutrašnjosti tenisica.

Kombinacija sode bikarbone i octa često se koristi za tvrdokornije mrlje. Kada se pomiješaju, stvaraju pjenu koja pomaže u razgradnji nečistoća, zatim se smjesa nanosi četkom i ostavlja oko 20 do 30 minuta prije ispiranja.

Međutim, ove dvije tvari mogu se koristiti odvojeno za još bolji učinak jer se zajedno djelomično neutraliziraju.

Ne smijemo zaboraviti ni najjednostavniju metodu, a to je mlaka voda i blagi sapun. Ova kombinacija često je dovoljna za svakodnevno održavanje i sprječavanje nakupljanja prljavštine. Redovito čišćenje i sušenje na zraku pomoći će da vaše bijele tenisice što dulje izgledaju kao nove.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bijele tenisice pranje tenisica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ