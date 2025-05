Obilne oborine i nestabilno vrijeme zahvatit će veći dio zemlje

Sutra nastavak promjenljivog djelomice sunčanog vremena. Ujutro po kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice kratkotrajna magla. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 6, na Jadranu oko 11. Tijekom dana umjeren do jak razvoj dnevne naoblake i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu jugo u jačanju. Najviše dnevne temperature od 20 do 24C.