"Vikend i blagdan Svih Svetih donijet će pretežno oblačne prilike. U unutrašnjosti treba računati lokalno na kišu, pri čemu je u gorju izgledan i snijeg. Na moru će biti dijelom sunčano, no povremeno će također biti oborine, i to izglednije u Dalmaciji. Bit će hladno, uz vjetar sjevernog smjera, na moru i jaku buru", prognozira naša meteorloginja Tea Blažević.