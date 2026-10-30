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VREMENSKA PROGNOZA

Idete na groblje za blagdan Svih svetih? Evo kakvo nas vrijeme očekuje

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Tea Blažević
|
30. lis. 2026. 12:27
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shutterstock groblje
Shutterstock

Pred nama je hladan i promjenjiv vikend, a vremenske prilike neće biti osobito naklonjene onima koji će blagdan Svih svetih iskoristiti za odlazak na groblja i paljenje svijeća na grobovima najmilijih.

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"Vikend i blagdan Svih Svetih donijet će pretežno oblačne prilike. U unutrašnjosti treba računati lokalno na kišu, pri čemu je u gorju izgledan i snijeg. Na moru će biti dijelom sunčano, no povremeno će također biti oborine, i to izglednije u Dalmaciji. Bit će hladno, uz vjetar sjevernog smjera, na moru i jaku buru", prognozira naša meteorloginja Tea Blažević.

Blagdan Svih svetih obilježava se 1. studenoga, kada se tradicionalno posjećuju groblja, uređuju grobovi te pale svijeće u spomen na preminule. Budući da se uoči blagdana i na sam blagdan očekuje pojačan promet prema grobljima, vremenske prilike mogle bi dodatno otežati putovanja i boravak na otvorenom.

Građanima koji planiraju posjetiti groblja preporučuje se toplija odjeća i zaštita od kiše, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će, uz povremene oborine, dodatan problem predstavljati jaka bura.

Teme
svi sveti tea blažević vremenska prognoza vrijeme

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