Ivan Jelavić zagrebački je odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom u području ljudskih prava. Bavi se obiteljskim, kaznenim i radnim pravom, a zastupao je i brojne žrtve obiteljskog nasilja. Surađivao je i s uredom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom na temama psihološkog i obiteljskog nasilja.