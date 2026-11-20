ODLUKA GRADA
Tomašević imenovao četiri nova člana Upravnog vijeća Klinike Sveti Ivan
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je četiri nova člana Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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Za novog predsjednika Upravnog vijeća izabran je zagrebački odvjetnik Ivan Jelavić, koji se u svojoj praksi bavio zaštitom ljudskih prava i zastupanjem žrtava obiteljskog nasilja.
Kako je priopćio Grad Zagreb, uz Jelavića su u Upravno vijeće imenovani Irena Habazin, Radmila Stojanović Babić i Marko Banić.
Riječ je o predstavnicima Grada Zagreba, koji je osnivač Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Tko je novi predsjednik Upravnog vijeća?
Ivan Jelavić zagrebački je odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom u području ljudskih prava. Bavi se obiteljskim, kaznenim i radnim pravom, a zastupao je i brojne žrtve obiteljskog nasilja. Surađivao je i s uredom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom na temama psihološkog i obiteljskog nasilja.
Marko Banić liječnik je internist i gastroenterolog te umirovljeni izvanredni profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ujedno je naslovni redoviti profesor u trajnom izboru na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Osnovao je i godinama vodio Odjel za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu u Kliničkoj bolnici Dubrava. U toj je bolnici bio i pomoćnik ravnatelja te sanacijski upravitelj.
Radmila Stojanović Babić socijalna je pedagoginja te suosnivačica i predsjednica Udruge za psihosocijalnu pomoć Susret. Udruga pruža podršku osobama s teškoćama mentalnog zdravlja kako bi mogle živjeti u zajednici. Članica je organizacije Mental Health Europe i tajnica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje.
Irena Habazin također je socijalna pedagoginja, a radi i kao socioterapeutkinja. Članica je Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.
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