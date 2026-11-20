Kylie Cooper/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump održava konferenciju za novinare u Bijeloj kući, nakon povratka iz Kine, gdje je sudjelovao na povijesnom trilateralnom summitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom.

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Odmah na početku pohvalio se svojim putovanjem u Kinu.

"Sinoć smo se vratili kući s jednog od najuspješnijih predsjedničkih posjeta Aziji u američkoj povijesti”, izjavio je.

"Bio je to najdulji let koji je Air Force One ikada obavio. Novi Air Force One može letjeti bez zaustavljanja radi nadopune goriva”, rekao je Trump.

Dodao je da je novi zrakoplov „bolji od stare opreme” te ustvrdio da je ostavio snažan dojam.

"Kina je bila vrlo impresionirana, a Rusija također”, dodao je, a prenosi sky news.

Trump: Iran već 51 godinu nudi lažne sporazume

Osvrnuo se na Iran i poručio da cijene goriva ovise o tome kako će riješiti pitanje Irana.

"Oni žele postići dogovor, ali ne žele pristati na sporazum koji bi meni bio prihvatljiv”, rekao je.

"Želimo postići pravi sporazum, a ne lažni kakav sklapaju već 51 godinu.”

"Već 51 godinu obmanjuju ljude i prodaju im besmislice”, dodao je Trum

Trump tvrdi da su tijekom njegova mandata ostvarena rekordna ulaganja, no podaci Bijele kuće pokazuju drukčije

U govoru je također rekao da je tijekom njegova mandata administracija stvorila 25 bilijuna dolara "novog bogatstva”.

Međutim, prema podacima objavljenima na službenim stranicama Bijele kuće, vrijednost novih ulaganja iznosi 11,4 bilijuna dolara, što je znatno manje od iznosa koji navodi Trump.

Trump: "Mislim da nas vole... Poštuju nas... Vjerojatno nas i vole”

Trump se potom osvrnuo na „ljubav i poštovanje” koje su Sjedinjene Američke Države, prema njegovim riječima, uživale tijekom summita ASEAN-a održanog ovog mjeseca.

Rekao je da se na summitu u Manili, na Filipinima, obratio čelnicima 14 država.

"Ljubav i poštovanje prema Americi bili su izvanredni. Ponovno nas poštuju. Mislim da nas vole, ali iskreno, radije bih da nas poštuju”, rekao je.

"No, oni nas doista poštuju, a vjerojatno nas i vole.”

Trump: "Glupi ljudi" kritiziraju moje odnose sa Xijem i Putinom

Osvrnuvši se na jučerašnji trilateralni sastanak s Vladimirom Putinom i Xijem Jinpingom, Trump je istaknuo da je to bio „prvi trilateralni sastanak čelnika SAD-a, Rusije i Kine u povijesti”.

"Jednostavno sam rekao da se odlično slažem s tom dvojicom i da ćemo riješiti naše nesuglasice”, izjavio je.

"Uspjeli smo ih riješiti. A onda sam shvatio koliko je to zapravo bilo važno. Bio je to nevjerojatan događaj. Mislim, zaista nevjerojatan.”

Trump je također poručio da su ljudi koji kritiziraju njegove odnose s Putinom i Xijem „glupi”, osvrnuvši se na kritike koje je izazvao nazvavši Putina svojim „prijateljem”.

„"mamo iznimno dobre odnose. To je, usput rečeno, pozitivna stvar”, rekao je predsjednik novinarima.

"Glupi ljudi, a neki od njih nalaze se i u ovoj prostoriji. Ja se dobro slažem s Rusijom. Dobro se slažem s Kinom. Dobro se slažem s mnogim ljudima. S nekima se, doduše, ne slažem”, poručio je Trump.

Snimka u nastavku prikazuje trenutak u kojem je Trump pozdravio svojeg „prijatelja” Putina.