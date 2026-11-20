Političke prepirke
Hrstić odgovorila Tomaševiću: "Ako je mogao imenovati Mrsića, u čemu je problem s Kekin?"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić reagirala je na izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je njezin prijedlog da psihijatrica i saborska zastupnica Ivana Kekin preuzme mjesto predsjednice Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan ocijenio političkom provokacijom.
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Hrstić odbacuje takve tvrdnje te ističe da Kekin, s obzirom na svoju struku i iskustvo, ima sve potrebne kvalifikacije za tu dužnost.
"Ovo nisu nikakve političke provokacije. Ako gradonačelnik Tomislav Tomašević bira predsjednika Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, zaista ne vidim problem u tome da predloži kolegicu, psihijatricu Ivanu Kekin", poručila je ministrica.
Naglasila je da je Kekin dobro upoznata s radom gradskih zdravstvenih ustanova te podsjetila na ranija imenovanja politički aktivnih osoba.
"Riječ je o kolegici koja je, kako i sama ističe, vrlo dobro upoznata s radom gradskih zdravstvenih ustanova, psihijatrijske je struke i ima sve potrebne reference. Ako je mogao imenovati dr. Mrsića, koji je bio politički aktivan i obnašao dužnost ministra, u čemu je onda problem s ovim prijedlogom?", upitala je Hrstić.
Ministrica smatra da bi imenovanje Ivane Kekin predstavljalo konkretan korak prema suradnji u rješavanju problema u Klinici Sveti Ivan.
"Naprotiv, imenovanje dr. Kekin za predsjednicu Upravnog vijeća doživljavam kao prvi iskreni korak u predloženoj suradnji na rješavanju izazova koji postoje u Klinici Sveti Ivan", zaključila je Hrstić.
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