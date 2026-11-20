"Riječ je o kolegici koja je, kako i sama ističe, vrlo dobro upoznata s radom gradskih zdravstvenih ustanova, psihijatrijske je struke i ima sve potrebne reference. Ako je mogao imenovati dr. Mrsića, koji je bio politički aktivan i obnašao dužnost ministra, u čemu je onda problem s ovim prijedlogom?", upitala je Hrstić.