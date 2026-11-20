WORLD CHEESE AWARDS 2026
Izabran svjetski prvak među sirevima: Dozrijeva dvije godine u bivšoj vojnoj utvrdi
Francuski sir Comté, odležan 24 mjeseca u planinskoj regiji Jura na istoku zemlje, proglašen je najboljim sirom na svijetu na prestižnom natjecanju World Cheese Awards 2026., održanom u španjolskoj Córdobi.
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Pobjednički sir proizvodi sirana Fromageries Arnaud pod brendom JuraFlore, a do titule svjetskog prvaka stigao je u iznimno jakoj konkurenciji od čak 5330 sireva iz 45 zemalja.
Tijekom četverodnevnog natjecanja uzorke je ocjenjivalo 270 sudaca iz 51 države – od sirara i trgovaca do gastronomskih stručnjaka – vrednujući izgled, teksturu, aromu i okus.
U tijesnoj završnici Comté je nadmašio još dva alpska klasika: francuski ovčji sir Ossau-Iraty AOP proizvođača Agour te švicarski Le Gruyère AOP Réserve odležan 18 mjeseci u sirani Gourmino, koji su oba osvojila po 81 bod, pri čemu je francuski predstavnik u pripetavanju zauzeo drugo, a švicarski treće mjesto, piše Euronews.
Dozrijeva u bivšoj vojnoj utvrdi
Član finalnog žirija Rafa Dominguez Gonzalez istaknuo je kako ga je pobjednički sir osvojio na prvi zalogaj.
"Ono što mi se kod ovog sira najviše svidjelo jest njegova složenost. Razvija se u ustima, a te prekrasne, orašaste i bogate note zaista su ostavile snažan dojam na mene. Čim sam ga kušao, odmah sam rekao: 'Ovo je moj izbor'", opisao je sudac.
Pobjednički Comté dvije godine dozrijeva u podrumima Fort des Rousses, nekadašnje vojne utvrde u gorju Jura. Tradicija njegove proizvodnje seže još u 13. stoljeće, kada su se lokalni farmeri udruživali u zajedničke sirane (fruitières) kako bi od udruženog dnevnog mlijeka proizvodili velike kolute sira pogodne za dugotrajno čuvanje tijekom zime. Sir od 1996. godine nosi i europsku zaštićenu oznaku izvornosti (PDO).
Dominacija europskih sireva u velikom finalu
U završni krug od 14 najboljih sireva svijeta ušli su isključivo predstavnici pet europskih država – Francuske, Švicarske, Italije, Španjolske i Portugala.
Odmah iza vodeće trojke s po 79 bodova smjestili su se talijanski kozji plavi sir Erborinato di Capra i portugalski odležani ovčji sir Queijo de Ovelha Curado, dok su u samom vrhu bili i španjolski Curado Fuente La Sierra (78 bodova) te švicarski Kaltbach Appenzeller (77 bodova).
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