Što se tiče snimke iz Beča, rekla sam da mislim da je 99 posto riječ o mojem djetetu. U tom trenutku bila sam sigurna da je to ona. Pokreti, način na koji se okretala i penjala, sve je podsjećalo na nju. Međutim, kada su došli do pokretnih stepenica... Ona nikada nije koristila pokretne stepenice, a to se dijete ponašalo kao da je na njih naviknuto. Koliko sam informirana, provedena je DNK analiza, ali ne mogu ništa sa sigurnošću tvrditi", rekla je Ivana Ilić.