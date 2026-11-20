tijelo nikad nije pronađeno
Majka nestale Danke Ilić prekinula šutnju: "Vjerujemo da je možda živa"
Majka dvogodišnje Danke Ilić, koja je, kako se sumnja, ubijena 26. ožujka 2024. godine u naselju Banjsko Polje kod Bora, danas je prvi put govorila za medije nakon što je svjedočila pred sudom.
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"Nisam odmah rekla policiji da sam vidjela automobil jer nisam obraćala pozornost. Ipak, automobil mi je zapeo za oko, vidjela sam ga. U tom trenutku bila sam usredotočena na to da pronađem dijete, dozivala sam je imenom. Bilo mi je važno samo pronaći dijete, prenosi Telegraf.rs.
Što se tiče snimke iz Beča, rekla sam da mislim da je 99 posto riječ o mojem djetetu. U tom trenutku bila sam sigurna da je to ona. Pokreti, način na koji se okretala i penjala, sve je podsjećalo na nju. Međutim, kada su došli do pokretnih stepenica... Ona nikada nije koristila pokretne stepenice, a to se dijete ponašalo kao da je na njih naviknuto. Koliko sam informirana, provedena je DNK analiza, ali ne mogu ništa sa sigurnošću tvrditi", rekla je Ivana Ilić.
Unatoč svemu, obitelj i dalje gaji nadu da je djevojčica živa.
Ivana Ilić istaknula je da samo želi da pravda izađe na vidjelo i da dozna što se doista dogodilo. Rekla je i da smatra kako su Dejan Dragijević i Srđan Janković odgovorni za smrt njezina djeteta.
"Mislim da jesu odgovorni, ali to je moje mišljenje. Ne želim tvrditi da jesu ili nisu, no osobno smatram da jesu. Nada umire posljednja i mi vjerujemo da je možda živa. To sam rekla još davno i to govorim i danas. Nada postoji, postoji taj neki osjećaj.
Nisam se ranije obraćala javnosti jer i sami znate kakvim smo pritiscima bili izloženi i što se sve govorilo, a govori se i danas. Sinoć sam čula neke izjave i u ponedjeljak idem podnijeti tužbu jer se zbog onoga što sam čula osjećam ugroženo. Smatram da me prate i ne znam kako bi sve to moglo završiti.
Govori se svašta i ne znam odakle ljudima ideja da bi netko mogao učiniti nešto takvo vlastitom djetetu. Sinoć sam tijekom prijenosa uživo na TikToku čula tvrdnje da jučer nisam došla na sud, nego da sam izašla u grad i besposličarila.
Istina je da sam jučer otišla do trgovine jer kod kuće imam još dvoje djece kojima moram pripremiti nešto za jelo, a ne zato da bih besposličarila.
Sinoć sam čula i tvrdnje da se slobodno šećem, da me nije briga što se događa i da jučer nisam htjela doći na sud jer me cijeli slučaj ne zanima.
Sutkinja je jučer objasnila zašto nismo došli. Rečeno nam je da možemo doći, ali da moramo sjediti u hodniku i da ne smijemo biti u sudnici prije svojeg svjedočenja", dodala je.
Ivana Ilić potvrdila je da je više puta sudjelovala u prijenosima uživo na TikToku, iako ranije nije željela davati izjave medijima.
"Počele su kružiti razne priče i mi smo se nekako našli u svemu tome. Iskreno, bilo bi bolje da nismo nigdje gostovali i da smo se potpuno povukli iz toga.
Od ovog trenutka mediji mogu računati na moju suradnju, a za supruga ne znam. Samo molim da to ne bude previše nametljivo jer kod kuće imam još dvoje djece.
Stojim na raspolaganju za sve i u ponedjeljak ćemo biti ovdje", zaključila je Ivana Ilić.
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