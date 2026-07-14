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VREMENSKA PROGNOZA

Vrućina se nastavlja, jedna regija pod upozorenjem na nevrijeme

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Tea Blažević
|
14. srp. 2026. 07:08
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oblak, oblaci, oluja, nevrijeme
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno sunčano je počeo utorak, tek u dijelu Istre ima mjestimice oborine. U nastavku dana slično, nestabilno, pri čemu osobito u drugom dijelu dana treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjem i zapadnom dijelu unutrašnjosti, gdje je lokalno moguće i nevrijeme.

Na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za zagrebačku regiju. 

Srijeda donosi još češće kišu i pljuskove s grmljavinom, i dalje pretežno u kopnenim krajevima, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na moru vruće, rast će opasnost od toplinskog vala. 

U četvrtak će također pljuskovi i grmljavina zahvatiti mnoga mjesta, no češće u kopnenim krajevima. 

Petak će biti malo stabilniji, veći dio dana i uglavnom suh, no prema večeri sa sjeverozapada uz porast naoblake očekujemo kišu i pljuskove s grmljavinom.

U danima vikenda lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Osvježit će, osobito u kopnenim krajevima. 

Teme
vremenska prognoza

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