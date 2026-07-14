Vrućina se nastavlja, jedna regija pod upozorenjem na nevrijeme

Pretežno sunčano je počeo utorak, tek u dijelu Istre ima mjestimice oborine. U nastavku dana slično, nestabilno, pri čemu osobito u drugom dijelu dana treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjem i zapadnom dijelu unutrašnjosti, gdje je lokalno moguće i nevrijeme.