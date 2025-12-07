Akupunktura: Kako točno funkcionira, koliko traje postupak i zašto je korisna?

Akupunktura uključuje stavljanje tankih iglica na određene točke u tijelu. Koristi se za smanjivanje bolova i tretiranje raznih problema. Ima korijene u kineskoj medicini, a pomaže jer utječe na živčani sustav i mišiće te poboljšava cirkulaciju.
Akupunktura ima mnoge prednosti kada se izvodi kod stručnjaka. Pomaže kod bolova koji mogu biti blagi ili kronični, a isto tako utječe na migrenu i cirkulaciju. S druge strane, ima i određene nuspojave.
Kako funkcionira akupunktura?
Akupunktura uključuje stavljanje tankih iglica na tijelo koje onda stimuliraju senzorne živce na koži i u mišićima. Iglice se stavljaju na točno određene točke. Ovo onda pomaže u ublažavanju kronične boli i poboljšava cirkulaciju, a može se koristiti i protiv stresa, kod bolova u donjem dijelu leđa, kod sportskih ozljeda i bolova u zglobovima.
U nekim slučajevima se može koristiti samo na uhu, a može se koristiti i na životinjama za olakšavanje bolova.
Tradicionalna kineska medicina objašnjava akupunkturu kao tehniku koja u ravnotežu dovodi energiju ili životnu silu koja se zove chi, a koja se kreće po točkama u tijelu.
Kada se igle stave na navedene točke praktičari akupunkture vjeruju da se protok energije uravnotežuje.
Kako izgleda akupunktura?
Nakon što istražite koji stručnjak će vam raditi cijeli postupak, važno mu je i reći koje probleme imate, koji dio tijela vas boli i koliki je intenzitet boli. Cijeli postupak traje od 20 minuta do sat vremena, a bit će potrebno nekoliko posjeta da se bol ublaži.
Točke na koje se stavljaju iglice nalaze se diljem tijela, a njihovo stavljanje ne boli, ali može izazvati trenutačnu neugodu. Jednom kada se stave, praktičar ih može lagano pomicati, trknuti povremeno, a može ih i ugrijati ili kroz njih pustiti laganu struju.
Neki će se nakon tretmana osjećati opušteno, dok će drugi osjetiti nalet energije. Ipak, treba znati i da akupunktura neće djelovati na sve pa neće baš svi imati koristi od nje.
Postoje li nuspojave akupunkture?
Nuspojave mogu uključivati naticanje ili lagano krvarenje i masnice na mjestima gdje su bile igle. Naravno, treba paziti da praktičar koristi sterilne igle kako ne bi došlo do zaraze.
Mogu se javiti i vrtoglavica ili mučnina nakon postupka.
U slučaju da imate neke bolesti poput hemofilije, pacemaker ili ste trudni, akupunkturu bi trebalo izbjegavati.
Kod trudnoće može izazvati prerani porod, dok kod osoba s pacemakerom kojima praktičar na iglice stavlja struju može doći do promjene u radu uređaja.
Zaključak
Akupunktura je postupak u kojem se na određene dijelove tijela stavljaju iglice. Pomaže kod ublažavanja bolova, ali i kod migrene, a tretman traje do sat vremena.
Nakon postupka se mogu pojaviti masnice na mjestu gdje su bile igle, a poboljšanje stanja se može osjetiti nakon nekoliko tretmana.
