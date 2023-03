Kronična bol: U kostima, trbuhu, glavi.. sve se može liječiti na ovaj način

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Osjet boli može biti akutan kada dođe do bolesti ili ozljede, no sve je veći broj pacijenata koji se žale na kroničnu bol.

Kronična bol je ona koja se nastavlja nakon što je došlo do ozdravljenja ili oporavka od podražaja koji je nanosio bol. Pojaviti se može u svakom dijelu tijela, no poprilično je subjektivna kod pacijenata što otežava izlječenje. Ovaj pojam odnosi se na bol koja traje više od tri mjeseca.

Kronična bol se može pojaviti u unutarnjim organima, glavi, kostima i mišićima. Svaka se tretira na način pogodan točno toj boli. Kroničnu bol mogu izazvati kronične bolesti poput karcinoma, artritisa, dijabetesa i druge. U nastavku ćemo opisati što kronična bol određenih organa može značiti te kada je vrijeme za posjetiti liječnika.

Kronična bol u kostima i mišićima

Osjećaj boli u kostima i mišićima po cijelom tijelu koji traje duže od tri mjeseca dana mogao bi se pripisati fibromialgiji. Fibromialgija je bolest koja uzrokuje kroničnu bol u kostima i mišićima, a uz to se pojavljuju poteškoće sa spavanjem, poteškoće s pamćenjem i česte promjene raspoloženja. Bol se obično pojačano osjeća na dodir.

Iskustvo kronične boli kod fibromialgije pokazuje da otežava svakodnevni život te da se pacijenti nerijetko osjećaju stigmatizirani. „Tek sam nedavno prihvatila svoju bolest i način na koji je ona promijenila moj život. Stvorila sam nove, zdrave rutine, budim se ranije, jedem doručak i krećem se. Naučila sam se voljeti vlastito društvo te uvijek tražim nove stvari kojima se mogu okupirati. Ova kronična bol jako utječe na psihološko stanje te se trudim biti dobro mentalno kako bi lakše prebrodila svoje dane“, iskustvo je 32-godišnje Jess iz Amerike.

Uzrok fibromialgije nije poznat, no nastanak bolesti leži u načinu na koji mozak i leđna moždina obrađuju signale boli. Ova bolest zapravo je abnormalni odgovor živčanog sustava. Nastaje kao rezultat infekcije, traume tijela ili psihološkog stresa. U nekim slučajevima može biti i nasljedna.

Ova kronična bol u kostima nerijetko se pojavljuje uz druge bolesti poput bolesti iritabilnog crijeva, kroničnog umora, migrene, anksioznosti i problema s mjehurom.

Kronična bol kod fibromialgije liječi se lijekovima protiv bolova i antidepresivima. Pomoć predstavljaju i vježbe, često kretanje na svježem zraku i pravilna prehrana.

Kronična bol glave

Postoje različite vrste glavobolje, no oni koji je doživljavaju će se složiti da je uz migrene najgora kronična glavobolja ili kronična bol glave. Glavobolja je inače jedan od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti obraćaju liječniku. Obično se kod zdravih osoba pojavljuju tenzijske glavobolje koje nastaju zbog stresa ili zbog mišićnih kontrakcija. Tenzijska glavobolja je češća kod žena te može biti epizodična i trajati do tjedan dana ili kronična bol u glavi koja traje duže od 15 dana.

Problematično je kada pacijenti zbog epizodične glavobolje ili periodične počinju uzimati analgetike. Unatoč tome što su analgetici sredstvo za smanjivanje boli, dugoročnim

korištenjem upravo oni mogu razviti kroničnu bol glave uzrokovanu prekomjernim uzimanjem lijekova. Posebno su opasne kombinacije paracetamola, kofeina i kodeina koje su dostupne u ljekarnama bez recepta, piše Pliva.hr.

Analgetici poput acetilsalicilne kiseline i ibuprofena se trebaju uzimati u početnom stadiju kronične boli u glavi, no svakodnevno uzimanje više od 10 analgetika kroz period duži od tri mjeseca može biti opasan. Pacijentima se predlaže profilaktična terapija dualnim antidepresivima.

Osim osjećaja boli u glavi, ovo su neki od simptoma koji se mogu pojaviti kod kronične boli u glavi:

– problemi sa sinusima, začepljen nos, smanjeni osjet mirisa

– osjećaj boli na jednom dijelu ili jednoj strani glave

– bol koja kao da pulsira

– mučnina, povraćanje

– smanjenje apetita

– pojačana osjetljivost na mirise, svjetlo i zvukove

– spušteni očni kapci

Iskustvo osobe s kroničnom glavoboljom pokazuje kako je kofein bio okidač boli: „Kavu sam pila u dvije do tri šalice iako sam znala da je kofein povezan s glavoboljom. Kada sam prestala piti kavu, a tako je sada već godinu dana, glavobolje su prestale.“, govori Jordan Rosenfeld iz Kalifornije.

„Zbog kronične glavobolje smanjili su mi se osjeti, a sam i smanjio osjećaj o sebi. Zaboravio sam tko sam, koji su mi ciljevi, što želim od sebe u životu ili što volim raditi. Pomogla mi je podrška psa što me iznenadilo, ali i pronalazak dobrog liječnika, podrška prijatelja i obitelji te delegiranje obaveza drugima.“, iskustvo je kronične boli u glavi jednog od zaposlenika s Harvarda.

Kronična glavobolja utječe na svakodnevan život i otežava normalno funkcioniranje bolesnika. Veće šanse za razvijanje kronične boli u glavi imaju žene, pretile osobe, osobe pod svakodnevnim stresom, pušaći, osobe koje prekomjerno konzumiraju kofein te one s nižom stopom obrazovanja. Sve ovo govori da zdrav i miran način života mogu dovesti do manjeg pojavljivanja kronične glavobolje.

Kronična bol u trbuhu

Kronična bol u trbuhu je ona koja traje dulje od tri mjeseca povremeno ili kontinuirano. Abdominalna bol se može pojavljivati povremeno, no kroz duže razdoblje te se tada također smatra kroničnom boli.

Iako se kronična bol u trbuhu može pripisati određenim bolestima, problem nastaje kada medicinska obrada ne pokazuje dijagnozu. Neki od uzroka kronične boli u trbuhu mogu biti:

– upalna bolest zdjelice

– ciste jajnika, endometrioza

– hepatitis

– hernija

– upala gušterače

– ulcerozni kolitis

– upala slijepog crijeva

– alergija na hranu

– abdominalna epilepsija

Navedene bolesti obično se prepoznaju kod dijagnosticiranja te se liječe ovisno o uzroku. Međutim, kod kronične boli u trbuhu može doći do poremećaja svakodnevnih aktivnosti, no kod nekih pacijenata nema povezanosti s aktivnostima poput hranjenja, izbacivanja hrane ili menstruacijom. U ovom slučaju se radi o sindromu funkcionalne abdominalne boli do koje dolazi kada neuroni n1 kralježnične moždine postaju pretjerano osjetljivi na bol. Pojavu ovog sindroma i kronične boli u abdomenu mogu potaknuti stres, depresija i teške životne situacije.

Liječenje kronične boli terapijom

Kako kod mnogo kroničnih boli ne postoji jasan fiziološki uzrok ili bolest koja izazva tegobe, samo liječenje može biti otežano. Pokazalo se kako fizikalna i psihoterapija imaju dobar utjecaj na liječenje kronične boli. S obzirom na to da postoji povezanost između depresije i kronične boli – jedno može biti uzrok drugoga, jasno je da je psihoterapija jedan od načina liječenja tegoba.

Metode opuštanja poput biofeedbacka ili hipnoze mogu doprinijeti bolesnikovom osjećaju zdravlja i kontrole bolesti. Ukoliko pacijent uz osjećanje kronične boli doživljava velik stres, anksioznost ili depresiju, preporučuje se psihološki pregled. Ovo se posebno preporučuje ako simptomi traju duže od nekoliko tjedana. Kognitivno – bihevioralne tehnike mogu pomoći kod kontrole boli. To uključuje vježbe relaksacije i tehnike za odvlačenje pažnje. Veliku ulogu u smanjenju kronične boli igra meditacija, vizualizacija te okretanje što zdravijem načinu života.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Evo što se dogodi kad pijete pivo svaki dan Anesteziologinja: “Kolegica ima do 85 kn po satu, a spremačicu plaća 100 kn”