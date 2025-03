Istraživanje: Bakterijska vaginoza nije samo bolest žena

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Uobičajena bakterijska vaginoza zapravo je spolno prenosiva bolest koja se može olakšati i suzbiti i liječenjem muških spolnih partnera, otkrili su istraživači.

Bakterijska vaginoza pogađa gotovo trećinu žena u svijetu i može uzrokovati neplodnost, prijevremeni porod i smrt dojenčadi.

Dugo se pripisivala neravnoteži u distribuciji zdravih organizama koji žive u vagini, rekli su istraživači u izvješću u The New England Journal of Medicine.

Više od 50 posto žena ima rekurentnu bakterijsku vaginozu, koja se javlja unutar tri mjeseca od uobičajenog liječenja oralnim antibioticima.

U jednoj studiji, 164 žene s ponavljajućim infekcijama koje su bile u monogamnim vezama dobile su preporučene antibiotike. Njihovi muški partneri primali su oralni antibiotik i lokalni antibiotik ili placebo.

Istraživači su rano prekinuli ispitivanje kada je postalo jasno da je stopa recidiva bila 50 posto niža u skupini koja je liječila partnere, prenosi Reuters.

Kažu da su njihova otkrića ključna za smanjenje visoke stope recidiva bakterijske vaginoze.

“Ova uspješna intervencija je relativno jeftina i kratkotrajna te ima potencijal po prvi put poboljšati ne samo liječenje bakterijske vaginoze kod žena, već i spriječiti infekcije i povezane ozbiljne komplikacije”, rekla je u izjavi voditeljica studije Catriona Bradshaw sa Sveučilišta Monash u Australiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok