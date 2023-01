Znate da morate piti vodu, ali zaboravljate, ne da vam se…? Evo što napraviti

Podijeli :

Jeste li čuli za izreku "voda je život?" To je istina. Voda je esencijalni nutrijent, kojeg naše tijelo ne može proizvesti dovoljno da bismo preživjeli pa je moramo unositi kroz hranu i tekućinu da bismo preživjeli.

Održavanje hidratacije jedna je od osnovnih sastavnica dobrog zdravlja. Ali mnogi ljudi baš i ne vole piti običnu vodu. Dobra vijest je da postoje mnogi drugi zdravi načini koji vam mogu pomoći da ostanete hidrirani.

Zašto je hidratacija važna

Voda je vitalna za mnoge aspekte funkcioniranja tijela. Otprilike polovicu naše krvi čini krvna plazma, koja se sastoji od preko 90 posto vode. Krvna plazma neophodna je za prijenos energije, hranjivih tvari i kisika do stanica u tijelu.

Voda pomaže u uklanjanju otpadnih tvari putem bubrega. Također pomaže u održavanju rada zglobova, funkcioniranju probavnog sustava, održavanju tjelesne temperature pod kontrolom, a koži osigurava snagu i svježinu.

Ako ne unosite dovoljno vode, možete osjetiti simptome dehidracije kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, smanjena koncentracija, zatvor i suha usta. Ozbiljna dehidracija povećava rizik od bubrežnih kamenaca i infekcija mokraćnog sustava. Ako osjećate žeđ, to znači da je vaše tijelo već blago dehidrirano, pa pripazite na ono što vam ono poručuje.

Koliko tekućine trebate?

Količina tekućine koja nam je potrebna mijenja se kako starimo. Potrebe se smanjuju i u odnosu na našu tjelesnu težinu. To znači da novorođenče ima veće potrebe za tekućinom (po kilogramu tjelesne težine) od svojih roditelja, a starije osobe imaju manje potrebe za tekućinom od mlađih odraslih osoba, prenosi Science Alert.

Potrebe za tekućinom povezane su s metaboličkim potrebama i razlikuju se od osobe do osobe. Normalan promet vode u odraslih je otprilike 4 posto ukupne tjelesne težine dnevno. Tako, primjerice, ako imate 70 kilograma, dnevno ćete izgubiti oko 2,5 do 3 litre vode (ne uključujući znojenje). To znači da ćete tu količinu vode trebati unijeti iz hrane i pića kako biste održali hidrataciju.

Osam čaša (ili dvije litre) dnevno često se spominje kao količina vode kojoj bismo trebali težiti i dobar način za praćenje unosa. Ali ne uzima u obzir individualne varijacije temeljene na dobi, spolu, veličini tijela i razinama aktivnosti.

Alkohol je diuretik, što znači da dehidrira tijelo potičući gubitak vode putem urina. Taj gubitak tekućine ključni je čimbenik koji pridonosi težini mamurluka. Uvijek popijte čašu vode između alkoholnih pića kako biste ostali hidrirani.

Pića s kofeinom (poput čaja i kave) imaju samo blagi diuretski učinak. Za većinu zdravih odraslih osoba u redu je konzumirati do 400 mg kofeina dnevno – to su otprilike četiri šalice kave ili osam šalica čaja. Ako pijete više od toga, to može utjecati na razinu hidratacije.

Ljudi koji bi trebali posebno paziti

Neki su ljudi izloženi većem riziku od štetnih učinaka dehidracije na zdravlje i moraju obratiti posebnu pozornost na unos tekućine.

Najprioritetnije skupine su bebe, mala djeca, trudnice i starije osobe. Te su skupine izložene većem riziku iz mnogo razloga, uključujući relativno veće potrebe za vodom po kilogramu tjelesne težine, smanjenu sposobnost otkrivanja i reagiranja na simptome dehidracije i prepreke redovitom konzumiranju tekućine.

Osam ideja za održavanje tekućine

1. Na telefon skinite aplikaciju koja će vas podsjetiti da trebate piti vodu. To će vam pomoći da tijekom dana ne zaboravite piti vodu.

2. Vodi dodajte aromu bez šećera kako bi bila ukusnija. Pripremite vrč vode i ostavite ga preko noći u hladnjaku kako bi vam voda bila fino hladna.

3. U vodu dodajte malo svježeg voća, poput kriški limete, limuna, bobičastog voća, ananasa ili naranče. Držite li vodu u hladnjaku, voće će biti svježe oko tri dana.

4. Napravite vrč ledenog čaja bez šećera. I čaj doprinosi unosu tekućine. Ako pijete zeleni ili crni čaj, skuhajte ih i ostavite da se ohlade na stolu prije nego što ih stavite u hladnjak. Voćne čajeve odmah možete praviti s hladnom vodom.

5. Napravite voćnu grenadu tako što ćete pomiješati svježe voće, led i vodu i pijuckati tijekom dana kako biste povećali unos tekućine.

6. Popijte čašu vode prije nego što bilo što pojedete i to neka vam bude pravilo za ubuduće.

7. Jedite voće i povrće bogato vodom, poput bobičastog voća, naranči, grožđa, mrkve, zelene salate, kupusa, krastavaca, špinata i dinje.

8. Koristite bocu vode i nosite je sa sobom ili držite pored kreveta tijekom noći.

Obratite pozornost na materijal boce za vodu i koristite onaj koji vam pomaže u stvaranju dobrih navika. Neki ljudi više vole metalne boce za vodu jer mogu dulje držati vodu hladnijom, dok se drugi s takvom bocom osjećaju kao da su na kampiranju.

Neki više vole staklene boce jer na vodu ne utječu nikakvi okusi iz posude, a drugi se boje da će razbiti staklo. Izaberite prema vlastitim preferencijama.

