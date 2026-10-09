Evo kako izgleda krvna slika u potpuno zdravih osoba

Primarni zadatak crvenih krvnih stanica je prijenos kisika do tkiva. Tu je najvažniji hemoglobin, protein koji nosi željezo i daje crvenu boju krvi. Normalne vrijednosti za muškarce su između sto trideset i sto osamdeset grama po litri, dok su za žene od sto devetnaest do sto pedeset sedam grama po litri. Snižene koncentracije ukazuju na anemiju, što pacijenti osjete kroz neobjašnjiv umor i nedostatak zraka. Hematokrit pak predstavlja ukupni udio crvenih stanica u cijelom volumenu krvi.