stanje organizma
Evo kako izgleda krvna slika u potpuno zdravih osoba
Krvna slika jedan je od najvažnijih pokazatelja stanja organizma.
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Redovita analiza krvi temelj je preventivne medicine i brzi način za otkrivanje upalnih procesa. Iako pacijenti osjećaju nelagodu kada vide nalaz prepun kratica, krvna slika pruža jasan uvid u rad sustava.
Test mjeri tri osnovne vrste stanica proizvedenih u koštanoj srži, a to su crvene krvne stanice, bijele krvne stanice i krvne pločice. Liječnici naglašavaju kako blaga odstupanja od referentnih vrijednosti ne znače bolest, no važno je pratiti trendove. Svaki organ ima specifične proteine pa se promjena u radu jetre vrlo brzo uočava, piše ordinacija.hr.
Ukupan broj
Primarni zadatak crvenih krvnih stanica je prijenos kisika do tkiva. Tu je najvažniji hemoglobin, protein koji nosi željezo i daje crvenu boju krvi. Normalne vrijednosti za muškarce su između sto trideset i sto osamdeset grama po litri, dok su za žene od sto devetnaest do sto pedeset sedam grama po litri. Snižene koncentracije ukazuju na anemiju, što pacijenti osjete kroz neobjašnjiv umor i nedostatak zraka. Hematokrit pak predstavlja ukupni udio crvenih stanica u cijelom volumenu krvi.
Povećane vrijednosti hematokrita često se viđaju kod dehidracije pa se unosom vode to stanje brzo normalizira. Bijele krvne stanice ili leukociti glavna su linija imunološkog sustava u borbi protiv infekcija. Ukupan broj leukocita u zdravom tijelu odrasle osobe obično se kreće između četiri i deset puta deset na devetu po litri. Povišen broj zaštitnih stanica alarm je koji ukazuje na bakterijsku upalu, dok se kod virusnih oboljenja on najčešće smanjuje. Ukupna brojka ne govori sve pa se uvijek radi opširna diferencijalna slika.
Krvne pločice ili trombociti igraju bitnu ulogu u zgrušavanju krvi i zaustavljanju krvarenja. Kod većine zdravih osoba, uobičajeni broj varira od sto četrdeset do četiristo pedeset puta deset na devetu po litri. Znatno snižen broj susreće se kod teških autoimunih oboljenja, dok povećan broj vodi prema pojačanom zgrušavanju krvi, što može uzrokovati stvaranje krvnog ugruška u kardiovaskularnom sustavu. Priroda je tijelu osigurala veliki sigurnosni raspon pa i kada brojke malo padnu, pacijenti obično ne razvijaju ozbiljne zdravstvene probleme.
Precizno tumačenje svih rezultata
Za postizanje maksimalne pouzdanosti nalaza, bitno je poštivati sva pravila prije davanja uzorka. Rutinske pretrage zahtijevaju strogo uzorkovanje u jutarnjim satima, tek nakon noćnog gladovanja od osam do dvanaest sati. Također, bitno je svim laborantima pravovremeno napomenuti o svim stanjima jer trudnice imaju drugačije vrijednosti parametara u usporedbi s osobama koje nisu trudne. Referentne granice testiranih komponenti ovise o dobi, spolu te opremi kojom se laboratorij koristi. Zbog svih tih sitnih varijabli, samo i jedino vaš iskusni liječnik može pravilno dešifrirati svu istinu.
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