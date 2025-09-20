Gubitak ovog osjeta može biti rani znak Alzheimerove bolesti

Promjene se događaju u membranama neurona, gdje se masna kiselina poznata kao fosfatidilserin – koja se inače nalazi s unutarnje strane membrane – pomaknula prema van. To je vjerojatno ono što je izazvalo napade mikroglije. "Prisustvo fosfatidilserina na vanjskom dijelu stanične membrane poznato je kao signal ‘pojedi me’ za mikrogliju", kaže Paeger. "U olfaktornoj lukovici to je obično povezano s procesom koji se naziva sinaptičko orezivanje, koji služi za uklanjanje nepotrebnih ili disfunkcionalnih neuronskih veza."