Materijalni status

Olakšano zapošljavanje rumunjskih sestara, zastupnici traže bolji status domaćih

Hina
19. ruj. 2025. 13:38
12.05.2025., Zagreb - Javno zdravstvenom akcijom i slikovitim mimohodom medicinskih sestara u povijesnim odorama na Trgu bana Jelacica obiljezava se 12. svibanj, Medjunarodni dan sestrinstva Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL, ilustracija

Saborska rasprava o zakonu kojim će se medicinskim sestrama iz Rumunjske olakšati zapošljavanje u Hrvatskoj prometnula se u petak u raspravu o materijalnom statusu hrvatskih medicinskih sestara, uz poruku da se mora zaustaviti njihov odlazak u inozemstvo.

Nema bojazni, neće naše medicinske sestre biti masovno zamijenjene rumunjskim, mi smo zemlja iz koje odlazi značajan broj medicinskih sestara, a ne zemlja u koju dolaze, poručili su Mišo Krstičević (Klub SDP) i Rada Borić (Možemo!) u raspravi o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, čije donošenje ne spore.

Po nekim procjenama, naveli su, u posljednjih deset godina Hrvatsku je napustilo sedam do osam tisuća medicinskih sestara, svake godine oko 200 ih odlazi u inozemstvo, 30 posto razmišlja o tome, a u zdravstvenom sustavu nedostaje ih oko 4000.

Medicinsko osoblje treba pošteno platiti i stvoriti uvjete zbog kojih će ostati u Hrvatskoj, poručio je Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića).

„Što će vlada učiniti da zaustavi trend odlazaka”, upitala je Dubravka Novak (Možemo!) .

Trend odlazaka zadnjih godina je smanjen poboljšanjem njihova materijalnog statusa, odgovorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš

U 2016. bruto plaća medicinske sestre iznosila je 1160 eura , a u lipnju 2025. godine 2.537 eura, to je nominalni rast od 118 posto, realni od 62 posto, naglasio je.

Trenutačno je u Hrvatskoj 95 stranih medicinskih sestara i tehničara, njih 76 su državljani trećih država , a ostali iz drugih EU članica, no brojke rastu iz godinu u godinu , naveo je državni tajnik.

Izmjenama Zakona o reguliranim profesijama, koje se donose po hitom postupku radi usklađenja s EU direktivom, olakšava se priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskih sestara koje su osposobljene u Rumunjskoj.

Medicinske sestre koje posjeduju dokaz o završenom stručnom usavršavanju više neće morati dokazivati višegodišnje iskustvo za priznavanje kvalifikacija, što će olakšati i ubrzati njihovo zapošljavanje, pojasnio je Vidiš.

