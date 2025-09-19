Olakšano zapošljavanje rumunjskih sestara, zastupnici traže bolji status domaćih

Nema bojazni, neće naše medicinske sestre biti masovno zamijenjene rumunjskim, mi smo zemlja iz koje odlazi značajan broj medicinskih sestara, a ne zemlja u koju dolaze, poručili su Mišo Krstičević (Klub SDP) i Rada Borić (Možemo!) u raspravi o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, čije donošenje ne spore.