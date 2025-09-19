Orešković oštro po vlasti: Hrvatska je krenula u povijesni rikverc

"Jako je važno da naši građani shvate da sva ta navodna dehumanizacija za koju premijer optužuje opoziciju, da je upravo ono što je on već proveo. On je našim građanima oduzeo glavne vrijednosti koje su bile povod i tema Domovinskog rata: borba za državu koja pripada svima, borba za slobodu i ravnopravnost unutar države - to je HDZ danas oduzeo ostalim građanima koji se nisu svrstali uz poklič "Za dom spremni". I kada se to Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima kaže na vrlo jasan način, koji se Plenkoviću, naravno, ne sviđa, jer mu netko oštro oponira, e taj netko je najveći problem i najveća prijetnja."