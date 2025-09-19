"pregažena državnost"
Orešković oštro po vlasti: Hrvatska je krenula u povijesni rikverc
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, te je komentirala opću političku klimu u Hrvatskoj
Upitana za komentar o izjavama premijera Plenkovića kojima optužuje oporbu da polarizira situaciju u hrvatskom društvu te time odvraća fokus sa stvarnih problema, Orešković je započela:
"Premijer sve nas optužuje da smo mi preokrenuli trend dijaloga s pravih problema u društvu na neke povijesne teme. To je laž. To nisu povijesne teme, to su aktualne teme koje je stvorio HDZ. I treba otvoreno reći da Plenković prije svega, a s njim kompletan HDZ, a onda i cijela vladajuća većina, da su Hrvatsku maknuli od njezinih ustavnih okvira. HDZ se ne može više smatrati strankom desnog centra, to više nije."
"HDZ više nije Tuđmanov HDZ, HDZ se više ne podudara s retorikom i vrijednostima koje su imale ranije HDZ-ove vlade, pa ću tu spomenuti gospođu Jadranku Kosor koja je vrlo jasno objasnila našu današnju aktualnu stvarnost. I ako jedan HDZ danas negira, gazi preko onoga što je rekao Franjo Tuđman kao osnivač HDZ-a i prvi predsjednik Republike Hrvatske, ako HDZ gazi ono što je stav Jadranke Kosor kao bivše ministrice branitelja, bivše predsjednice HDZ-a, što je onda ta naša današnja stvarnost nego ono što ja nazivam hipodromskim kopitima - pregažena stvarnost, pregažena ustavnost, pregažena državnost."
"Premijer je našim građanima oduzeo glavne vrijednosti"
"Jako je važno da naši građani shvate da sva ta navodna dehumanizacija za koju premijer optužuje opoziciju, da je upravo ono što je on već proveo. On je našim građanima oduzeo glavne vrijednosti koje su bile povod i tema Domovinskog rata: borba za državu koja pripada svima, borba za slobodu i ravnopravnost unutar države - to je HDZ danas oduzeo ostalim građanima koji se nisu svrstali uz poklič "Za dom spremni". I kada se to Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima kaže na vrlo jasan način, koji se Plenkoviću, naravno, ne sviđa, jer mu netko oštro oponira, e taj netko je najveći problem i najveća prijetnja."
Upitana da komentira kritike vladajućih kako je puna mržnje, Orešković odgovara:
"Mrzim samo ono što HDZ trenutno provodi. A nikakvu drugu mržnju nemam samo što nema niti HDZ bilo koju drugu retoriku s kojom bi mogao pobiti neke od teza, neka od pitanja koja uporno ponavljamo, a ne dobivamo na njih odgovor. Samo se o tome radi."
"Nije mržnja reći da Hrvatska danas nema institucije, da je u proteklih 10 godina došlo do erozije i političkih institucija, nije mržnja kada se kaže da je HDZ okupirao sva ona tijela koja bi trebala provoditi zaštitu vladavine prava, prava interesa svih građana. Popust Ustavnog suda. Nije mržnja reći da se Ustavni sud raskolio na dva dijela. Na onaj HDZ-ov dio koji sudi prema dnevnopolitičkim potrebama partije na vlasti koja je nominirala određene kandidate, i na one druge suce koji uporno pišu izdvojena mišljenja i ukazuju da mi ne poštujemo temeljne odredbe. Pogotovo recimo u pitanjima analiza zakonitosti izbornih procesa."
"Mi zapravo nemamo državu"
"To nije mržnja, to je ukazivanje na problem. A to je da bez institucija, bez neovisnosti pravosuđa, bez demokratske kontrole vlasti, mi zapravo nemamo državu, imamo jednu fikciju, a nažalost je Plenković Hrvatsku pretvorio u to jedno vrlo vrlo derutno stanje demokracije. Imamo razloga zašto tvrditi da je današnji model upravljanja državom puno sličniji autoritarizmu, totalitarizmu, nego što su to možda neka razdoblja iz povijesti ranije države."
"Netko danas, a taj netko je HDZ, želi vratiti Hrvatsku na jedno predratno razdoblje u kojem se današnja Hrvatska više želi vezivati uz vrijednosti ustaškog pozdrava", nastavila je, upitana koji bi po njoj bio motiv takvog djelovanja: "Zbog ostanka na vlasti, zato što se u međuvremenu promijenila na gore klima, retorika diljem svijeta. U Europi jačaju fašističke stranke, Amerika danas ima itekako puno sličnosti s fašističkim načinom razmišljanja, danas su zbog Trumpa i njegovih poruka, brojni naši saborski zastupnici se ohrabrili, okuražili pa traže nove mete svojih napada, uvijek se ide na one slabije, manjine... Tako da nakon što je Domovinski pokret kao stranka koja se strašno identificirala s tim HOS-ovim pozdravom, postala dio vlasti, jednostavno je Hrvatska krenula u jedan povijesni rikverc."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare