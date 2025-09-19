Prva pobjeda Dragana Šolaka na suđenju s United Grupom

Tvrtka u vlasništvu BC Partners LLP pristala je isplatiti osporeni bonus od 250 milijuna eura (295 milijuna dolara) smijenjenom osnivaču United Group BV, prema odluci britanskog suda, objavio je Bloomberg.
Oglas
Kompanija u vlasništvu osnivača Dragana Šolaka tužila je u Londonu tvrtku pod kontrolom BC Partners, tvrdeći da mu je uskraćen bonus od ukupno 250 milijuna eura, koji mu je bio obećan prilikom djelomične prodaje imovine europske telekomunikacijske i medijske kompanije.
Britanski sud je presudio da je tvrtka u vlasništvu BC Partnersa dužna isplatiti novac Šolaku, navodi se u nalogu objavljenom u četvrtak, uz suglasnost svih strana. „Postupak se obustavlja osim u svrhu provedbe ovog sporazuma“, naveo je sudac iz Londona u potpisanom sudskom aktu, prenosi Bloomberg.
Signal mogućeg primirja
Odluka o isplati mogla bi, kako se navodi u tekstu, nagovijestiti zatopljavanje dugotrajnog sukoba između Šolaka i londonskog investicijskog fonda, nakon prodaje određenih poslovnih dijelova. Šolak je također podnio tužbu u Nizozemskoj zbog neosnovane smjene s mjesta savjetnika u upravnom odboru. Suđenje je zakazano za listopad.
„Ovo predstavlja potpunu i konačnu pobjedu našeg klijenta u pogledu davno dospjelih obveza“, izjavio je Simon Walsh, odvjetnik koji zastupa Šolaka u londonskom postupku.
Kada mu u lipnju nije produljen ugovor o savjetničkoj funkciji u odboru, Šolaku je kompanija priopćila da će bonus, vezan uz prodaju dijelova poslovanja vrijednih oko 1,5 milijardi eura, biti isplaćen, rekli su ranije upućeni izvori.
Šolakova pozadina
Šolak, koji je i vlasnik engleskog nogometnog kluba Southampton FC, osnovao je kompaniju u svom rodnom gradu u Srbiji 2000. godine i, uz pomoć private equity fondova, pretvorio je u poduzeće s poslovnim jedinicama u Grčkoj, Bugarskoj i većini drugih balkanskih zemalja. Bio je predsjednik savjetodavnog odbora do svoje smjene u lipnju, navodi Bloomberg.
Detalji isplate
Prema nalogu suda, BC Partners će izvršiti uplatu nakon odbitka svih poreza koji dospijevaju luksemburškim poreznim vlastima. Iz BC Partnersa nisu željeli komentirati, navodi Bloomberg.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas