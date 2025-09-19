Prva pobjeda Dragana Šolaka na suđenju s United Grupom

Šolak, koji je i vlasnik engleskog nogometnog kluba Southampton FC, osnovao je kompaniju u svom rodnom gradu u Srbiji 2000. godine i, uz pomoć private equity fondova, pretvorio je u poduzeće s poslovnim jedinicama u Grčkoj, Bugarskoj i većini drugih balkanskih zemalja. Bio je predsjednik savjetodavnog odbora do svoje smjene u lipnju, navodi Bloomberg.