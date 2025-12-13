Poseban način tretiranja raka
Imunoterapija: O čemu je točno riječ, koje vrste postoje i ima li nuspojava za pacijente?
Imunoterapija je način liječenja koji koristi imunološki sustav osobe u borbi protiv bolesti, u prvom redu raka. Postoji više vrsta imunoterapije, a sve funkcioniraju tako da tjeraju imunološki sustav na borbu.
Poseban način tretiranja raka je imunoterapija. Ona koristi imunološki sustav bolesne osobe u borbi s rakom. Na ovaj način imunološki sustav pronalazi i ubija stanice raka.
Može se koristiti kao zaseban način lječenja ili se može kombinirati s drugim lijekovima.
Što je imunoterapija?
Imunoterapija je tretiranje raka pomoću imunološkog sustava bolesne osobe. Ona radi na način da trenira imunološki sustav da pronađe i ubije stanice raka, a pomaže i tijelu da napravi više stanica koje će se boriti protiv raka.
Postoji više vrsta imunoterapije.
Najčešće se koriste inhibitori imunoloških kontrolnih točaka. Postoji i terapija prijenosa T-stanica, monoklonalna protutijela, terapijska cjepiva i imunološki modulatori.
Kako izgleda imunoterapija?
Imunoterapija se može primati sama ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Isto tako, može se dobivati svaki dan, svaki tjedan, mjesečno ili u ciklusima kada se izmijenjuju periodi terapije i odmora.
Ovo će ovisiti o stanju pacijenta i vrsti raka.
Imunoterapija se može dobivati intravenozno infuzijom, oralno, odnosno uzimanjem tableta, mogu se koristiti određene kreme, kao i injekcije koje pogađaju tumore i bolesno područje ili pak injekcije koje idu u mjehur.
Koje su prednosti imunoterapije?
Glavna prednost ove vrste terapije je što pomaže ljudima koji imaju rak da žive dulje. Često se preporučuje osobama kojima se rak proširio ili koje ne reagiraju na druge terapije.
Ipak, imunoterapija neće u potpunosti izliječiti rak.
Još jedna prednost je i što imunoterapija ne koristi otrovne lijekove kao kemoterapija za tretiranje stanica raka. Zbog toga što koristi lijekove koji utječu na imunološki sustav manje se oštećuju stanice i manje je nuspojava.
Koje su nuspojave imunoterapije?
Ipak, baš kao i svaki lijek i imunoterapija ima nuspojave. Ona neće djelovati na sve vrste raka ili će pomoći svima koji dobiju ovu terapiju. Isto tako, mogu se pojaviti i posljedice terapije koje će ovisiti o zdravstvenom stanju osobe, vrsti raka, stadiju raka, dozi i vrsti imunoterapije.
Nuspojave mogu biti blage do intenzivne, a mogu se javiti za vrijeme terapije ili nakon. Može se javiti reakcija na mjestu gdje je bila igla kod intravenoznog uzimanja terapije.
Tako može doći do bolova, naticanja, crvenila ili osipa.
U drugim slučajevima se mogu javiti simptomi poput gripe ili pak preskakanje srca, proljeva ili infekcija.
Zaključak
Imunoterapija koristi imunološki sustav pacijenta za borbu s rakom. Postoji više vrsta ove terapije i više načina njezinog dobivanja. Puno je bolja od kemoterapije, ali treba znati da na neke možda neće djelovati.
Postoje i određene nuspojave čija jačina varira.
