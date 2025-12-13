Imunoterapija: O čemu je točno riječ, koje vrste postoje i ima li nuspojava za pacijente?

Ipak, baš kao i svaki lijek i imunoterapija ima nuspojave. Ona neće djelovati na sve vrste raka ili će pomoći svima koji dobiju ovu terapiju. Isto tako, mogu se pojaviti i posljedice terapije koje će ovisiti o zdravstvenom stanju osobe, vrsti raka, stadiju raka, dozi i vrsti imunoterapije.