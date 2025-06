Osip u trudnoći: kako si pomoći i riješiti se svrbeža?

PUPP je skraćeno od pruritičke urtikarijalne papule i plakove u trudnoći. Ova vrsta osipa se najčešće pojavljuje na području trbuha, dojki, nogu, ruku i stražnjice. Radi se o osipu koji se pojavljuje samo u trudnoći i nestaje nakon poroda. Pojavljuje se u kasnijim stadijima trudnoće i traje od četiri do šest tjedana. Važno je ne češati se jer to samo može pogoršati stanje. Pooći može tuširanje u mlakoj do hladnijoj vodi i korištenje hladnih obloga na mjestu na kojem se nalazi osip.