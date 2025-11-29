Rak koji se ne može operirati: Razloga za to je mnogo, evo koje su druge opcije

Unsplash/Ilustracija

Određene vrste karcinoma se ne mogu operirati, a razloga za to je mnogo. Neki tumori se tako neće moći u potpunosti ukloniti operacijom zbog stadija raka, položaja ili pak veličine tumora. Najčešći rak koji se ne može operirati je onaj u III ili IV stadiju. Ipak, to ne znači da se rak ne može tretirati na druge načine.

Postoje vrste raka koje se ne mogu operirati i to iz više razloga. Odluku o tome će donijeti onkolog, a osoba koja ima rak će dobiti prikladnu terapiju. Samo neke od terapija su hormonska terapija, kemoterapija ili imunoterapija.

Zašto se rak ne može operirati?

U nekim slučajevima će tumor biti prevelik da bi se mogao sigurno ukloniti operacijom. S druge strane bi se operacijom i uklanjanjem tumora mogao ukloniti i prevelik dio organa koji je zahvaćen.

Tumor se neće operirati ni kada je isprepleten s krvnim žilama i drugim strukturama u tijelu. Njegovo uklanjanje bi moglo biti opasno po život pa se ova operacija ni ne izvodi.

Kada je tumor metastazirao po cijelom tijelu, ne radi se operacija jer bi se onda trebali ukloniti svi tumori.

Pixabay/ilustracija

Kako se tretira rak koji se ne može operirati?

Iako se ne može operirati, rak se može tretirati na druge načine kako bi osoba mogla što normalnije živjeti.

U nekim će slučajevima terapije biti toliko uspješne i smanjit će tumor pa će se nakon njih moći napraviti operacija.

Rak koji se ne može operirati se tretira na razne načine:

terapija radijacijom

lijekovi s radioaktivnim izotopima

imunoterapija

ciljana terapija (pametni lijekovi)

kemoterapija

hormonska terapija

kombinirana terapija

Može li pomoći i alternativna medicina?

Osobama s rakom može pomoći i alternativna medicina koja zapravo pomaže kod nošenja sa simptomima koji se javljaju kod pacijenata, poput nervoze, stresa, mučnine, povraćanja, bolova i problema sa spavanjem.

Ipak, prije korištenja alternativne medicine najbolje je posavjetovati se s liječnikom.

Za lakše nošenje sa stresom i anksioznošću mogu pomoći tehnike disanje i meditacija, kao i hipnoza, aromaterapija, zvučna kupka ili vježbanje. Kod mučnine i povraćanja od pomoći također može biti akupunktura, aromaterapija ili pak uzimanje određenih suplemenata i namirnica poput đumbira.

U nekim će slučajevima pomoći odlazak kod psihologa i određena vrsta terapije.

Unsplash / Ilustracija

Treba li potražiti i drugo mišljenje?

S obzirom na to da se radi o ozbiljnom stanju, dobro bi bilo potražiti i mišljenje drugog stručnjaka. U nekim će slučajevima i drugo mišljenje biti isto kao prvo, dok se može i znatno razlikovati.

Ovdje se može tražiti još jedno mišljenje. Odluka je na kraju na samom pacijentu. Važno je imati unaprijed pripremljena pitanja o stanju i opcijama liječenja.

Zaključak

Određene vrsta raka se neće moći operirati iz više razloga. Dobra je vijest da to ne mora biti razlog za brigu jer postoji niz drugih terapija koje će olakšati život pacijentu.

U nekim slučajevima će te terapije i omogućiti kasniju operaciju.