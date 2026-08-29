"gospina trava"
Kantarion za sinuse: Kako se koristi i ima li zaista utjecaja na zdravlje dišnih puteva?
Kantarion, poznat i pod latinskim nazivom Hypericum perforatum kod nas je poznatiji pod nazivom gospina trava. Kantarion je tradicionalna ljekovita biljka koja se stoljećima koristi u narodnoj i službenoj fitoterapiji.
Ova višegodišnja zeljasta biljka prepoznatljiva je po žutim cvjetovima koji na rubovima imaju crne točkice te po listovima s prozirnim točkicama koje izgledaju poput rupica.
Gospina trava poznata je i po svojim brojnim svojstvima, a najpoznatije su njeno protuupalno, antimikrobno, regenerativno i antidepresivno djelovanje.
Stoga se kantarion već godinama koristi za zacjeljivanje rana, ublažavanje opeklina, smirivanje upala kože, tretiranje želučanih tegoba te kao prirodni antidepresiv kod blagih do umjerenih stanja tjeskobe i potištenosti.
Kantarion za sinuse, pokazalo se, može donijeti olakšanje simptoma i ubrzati tijek oporavka kod nekih osoba.
Zašto je kantarion ljekovit?
Ljekovita moć kantariona leži u njegovom bogatom kemijskom sastavu koji sadrži preko deset aktivnih bioloških spojeva.
Najvažniji aktivni sastojci su hipericin, hiperforin, adhiperforin, flavonoidi te eterična ulja i tanini.
Sastav kantariona:
- hipericin je sastojak koji biljci daje crvenu boju u uljnim maceratima i ključan je za fotosenzibilizaciju te utjecaj na živčani sustav
- hiperforin i adhiperforin su spojevi s izraženim antimikrobnim i protuupalnim djelovanjem
- flavonoidi poput rutina, kvercentina i kempferola djeluju kao snažni antioksidansi
- eterična ulja i tanini doprinose adstringentnom učinku i zacjeljivanju tkiva
Svi navedeni aktivni spojevi kantariona djeluju višestruko na ljudski organizam kroz živčani sustav, kožu i tkiva.
Hipericin i hiperforin inhibiraju ponovnu pohranu neurotransmitera poput serotonina, dopamina i noradrenalina, čime potiču bolje raspoloženje.
Topikalna primjena kantarionskog ulja potiče obnovu stanica kože i ubrzava epitelizaciju kod oštećenja tkiva, dok protuupalni spojevi smiruju lokalne upalne procese u tijelu.
Utjecaj kantariona na sinuse
Upotreba kantariona kod problema sa sinusima u potpunosti se temelji na tradicionalnoj narodnoj medicini, a ne na potvrđenim kliničkim studijama. Budući da kantarion posjeduje protuupalna i antimikrobna svojstva, njegovi se pripravci tradicionalno koriste za olakšavanje simptoma upale sinusa, odnosno sinusitisa.
Protuupalni spojevi pomažu u smirivanju otečene sluznice gornjih dišnih putova, dok antimikrobno djelovanje može pomoći u suzbijanju patogena koji uzrokuju infekciju.
Što se tiče medicinskih dokaza o direktnom utjecaju kantariona na sinuse, oni su gotovo nepostojeći. Iako laboratorijska in vitro istraživanja farmakoloških svojstava kantariona potvrđuju da hiperforin i hipericin posjeduju snažna protuupalna i antimikrobna svojstva, fitofarmakolozi napominju da laboratorijska potvrda protuupalnog djelovanja in vitro ne predstavlja automatski klinički dokaz učinkovitosti kod respiratornih infekcija ili upale sinusa.
Međutim, konkretni pomaci kod korištenja kantariona postoje.
Europska agencija za lijekove i njemačka Komisija E odobrile su kantarion isključivo sa statusom dobro ustanovljene primjene za tretiranje blage do umjerene depresije te tradicionalne primjene za površinske rane i blage iritacije kože, dok primjena kod sinusa nema službenu regulatornu potvrdu niti je navedena u službenim monografijama kao dokazana indikacija.
Kako koristiti kantarion za sinuse?
Kantarion se za različite zdravstvene tegobe koristi u obliku kantarionskog ulja, čaja, kapsula, tableta ili tinktura.
Izbor ovisi o namjeni, a kod respiratornih problema koriste se specifični oblici namijenjeni sluznici – kapi ulja za nos ili inhalacija uz ulje kantariona za sinuse.
Kada se kantarion koristi kod tegoba sa sinusima, najčešći je pristup primjena kantarionskog ulja u obliku kapi za nos kapanjem nekoliko kapi čistog, farmaceutski ispravnog ulja u nosnu šupljinu prema uputama proizvođača.
Kod primjene kapi za nos na bazi kantarionskog ulja, tretmani se obično provode u kraćim vremenskim razdobljima od nekoliko dana do najviše tjedan dana kako bi se izbjeglo nadraživanje osjetljive sluznice nosa.
Drugi način primjene je inhalacija kantarovim uljem dodavanjem nekoliko kapi ulja u vruću vodu za parnu inhalaciju gornjih dišnih putova. Doze i trajanje primjene ovise o obliku proizvoda koji se koristi i službenim uputama proizvođača.
Iskustva s kantarionovim uljem
Mnogi korisnici na forumima pišu da su kantarionovo ulje primjenjivali kada bi im se sluznica nosa pretjerano isušila i oštetila od dugotrajnog korištenja klasičnih farmaceutskih kapi za nos.
Prema njihovim iskazima, nanošenje nekoliko kapi ulja na ulaz u nosnice ili blago mažući unutrašnjost pruža osjećaj trenutačnog olakšanja, smiruje zatezanje i pomaže kod zacjeljivanja mikropukotina u nosu.
S druge strane, u internetskim raspravama često se mogu pronaći i upozorenja građana koji ističu da kapanje čistog, masnog ulja direktno u nosnu šupljinu kod nekih ljudi može izazvati neugodan osjećaj težine, dodatno mašćenje dišnih puteva ili blagu iritaciju, jer sluznica nosa prirodno traži vodene otopine, a ne uljne macerate.
Nuspojave i moguće opasnosti kantarionovog ulja
Iako je riječ o prirodnom pripravku, kantarion nosi određene rizike, nuspojave i opasnosti kojih morate biti svjesni prije korištenja. Konzumacija kantariona ili nanošenje ulja na izložena područja kože može povećati osjetljivost na sunčevo svjetlo i uzrokovati fotosenzibilizaciju, opekline ili pigmentacijske mrlje.
Kantarion je poznat kao snažan induktor jetrenih enzima citokroma P450, što znači da može značajno smanjiti učinkovitost brojnih lijekova uključujući oralne kontraceptive, antikoagulanse, lijekove za srce i antidepresive.
Primjena uljnih kapi u nosnu šupljinu kod nekih osoba može izazvati iritaciju, alergijske reakcije ili osjećaj pečenja sluznice.
Gdje kupiti kantarion u Hrvatskoj?
Proizvodi od kantariona široko su dostupni diljem Hrvatske na nekoliko različitih provjerenih prodajnih mjesta.
Ljekarne i biljne ljekarne nude certificirana kantarionska ulja, kapi za nos na bazi ljekovitog bilja i standardizirane čajeve uz stručni savjet ljekarnika.
Specijalizirane prodavaonice zdrave hrane poput trgovina bio&bio ili Tvornice zdrave hrane nude organska i hladno prešana kantarionska ulja.
Provjerena obiteljska poljoprivredna gospodarstva diljem Hrvatske nude domaće macerate kantarionskog ulja proizvedene tradicionalnim metodama.
Uz to, veće drogerije u svojim odjelima s prirodnom kozmetikom i čajevima često drže provjerene proizvode od kantariona.
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