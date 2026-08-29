Kantarion za sinuse: Kako se koristi i ima li zaista utjecaja na zdravlje dišnih puteva?

Što se tiče medicinskih dokaza o direktnom utjecaju kantariona na sinuse, oni su gotovo nepostojeći. Iako laboratorijska in vitro istraživanja farmakoloških svojstava kantariona potvrđuju da hiperforin i hipericin posjeduju snažna protuupalna i antimikrobna svojstva, fitofarmakolozi napominju da laboratorijska potvrda protuupalnog djelovanja in vitro ne predstavlja automatski klinički dokaz učinkovitosti kod respiratornih infekcija ili upale sinusa.