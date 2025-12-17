Kod hospitaliziranih zbog covida rizik od smrti unutar dvije godine veći za 69 posto

Na temelju elektroničkih zdravstvenih kartona jedne od najvećih zdravstvenih organizacija u Izraelu, Clalit Health Services, istraživači su pratili 16.445 parova u dobi od 40 godina naviše. U jednoj su grupi bili pacijenti hospitalizirani zbog covida između ožujka 2020. i prosinca 2021. i preživjeli su najmanje 30 dana nakon otpusta, a u drugoj osobe koje se nisu zarazile koronavirusom.