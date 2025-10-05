Liječnik upozorava: Odmah potražite pomoć ako imate ovaj simptom covida

Kako se većina ljudi vratila s godišnjih odmora, broj slučajeva Covida ponovno raste, upozorava liječnik opće prakse.
Dva nova soja Covida šire se Ujedinjenim Kraljevstvom, prema službenim podacima. Riječ je o XFG, koji neki zovu Stratus, i NB.1.8.1, poznatom kao Nimbus. Čini se da ne predstavljaju veću prijetnju od prijašnjih sojeva niti izazivaju teže simptome, ali nedavne genetske promjene virusa mogu povećati vjerojatnost zaraze.
Azeem Majeed, profesor i voditelj Odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo na Imperial Collegeu u Londonu, koji je i liječnik opće prakse, rekao je za Express da sojevi Nimbus i Stratus uglavnom uzrokuju blagu bolest kod većine ljudi jer su tijekom godina razvili imunitet.
Što uključuju tipični simptomi?
"Tipični simptomi uključuju kašalj, povišenu temperaturu, umor, glavobolju, bolove u mišićima te gubitak okusa ili mirisa. Ostali mogući simptomi su promuklost, curenje nosa, zimica i kratak dah. Neki ljudi također opisuju vrlo jaku upalu grla, često uspoređenu s osjećajem 'žileta'."
Tko se treba posebno pripaziti?
"Znakovi ozbiljnije bolesti uključuju zbunjenost, visoku ili dugotrajnu temperaturu, otežano disanje ili nizak nivo kisika. Rizik od teškog oblika bolesti najveći je kod starijih osoba (75 godina i više) te kod ljudi s kroničnim bolestima poput bubrežnih bolesti ili dijabetesa, kao i kod osoba sa slabijim imunitetom zbog bolesti ili lijekova koje uzimaju."
Za mlađe osobe infekcija bi trebala biti blaga, ali stariji trebaju obratiti pozornost ako im temperatura ne pada nakon nekoliko dana, ako osjećaju kratak dah, izražen umor i slab apetit: "Ako primijete probleme poput zbunjenosti, trebali bi odmah potražiti liječnički savjet", upozorio je.
Treba li se cijepiti?
Dr. Azeem dodao je da opada broj ljudi koji se cijepe. Rekao je: "Čak i među starijim osobama stope cijepljenja padaju iz godine u godinu, a primjerice prošle godine cjepivo je primilo samo oko 60% ljudi starijih od 75 godina, što je ispod idealne razine."
Mnogi vjeruju da cjepivo ne djeluje protiv novih sojeva, što prema njemu nije točno. Dodao je: "Dokazi pokazuju da cjepiva i dalje djeluju protiv svih varijanti s kojima smo se do sada susreli."
Liječnik preporučuje da se stariji ljudi cijepe dvaput godišnje – u proljeće i jesen.
