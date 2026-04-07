Koliko trbušnjaka biste trebali moći napraviti po dobi? Evo što kažu stručnjaci

U raspravi o tome jesu li trbušnjaci dobri ili loši, liječnica Suzanne Wylie objašnjava koliko trbušnjaka u minuti ljudi različite dobi bi trebali moći napraviti.
Neki tvrde da su ključni za jačanje trupa, dok drugi smatraju da zbog opterećenja kralježnice lako mogu dovesti do ozljeda. Postoji rizik, posebno ako se vježba izvodi nepravilno, a mnogi ljudi čine tu grešku, prenosi Klix.ba.
Stručnjaci savjetuju da se trbušnjaci rade na ravnoj, čvrstoj površini, bez savijanja kralježnice ili pretjeranog uvijanja vrata. Težinu pokreta trebaju nositi trbušni mišići, a ne leđa, kako bi se smanjila mogućnost ozljede.
Prema riječima Suzanne Wylie, pravilno izvođenje trbušnjaka nije lako, a broj ponavljanja koje osoba može napraviti u jednoj minuti uvelike varira ovisno o dobi, općem zdravstvenom stanju i pokretljivosti.
Za tinejdžere koji su redovito aktivni, Wylie kaže da se oko 25 do 30 trbušnjaka u minuti smatra dobrom razinom izdržljivosti. Naglašava da je u ovoj dobi najvažnije razviti dobru tehniku i uravnoteženu snagu trupa, a ne forsirati veliki broj ponavljanja koja mogu opteretiti donji dio leđa.
Za ljude u dvadesetima, koji se smatraju vrhuncem fizičke spremnosti, oni koji redovito vježbaju lako mogu dosegnuti oko 35 trbušnjaka u minuti. Preporučuje uspostavljanje dosljedne rutine vježbanja tijekom tog vremena koja uključuje jačanje trupa, trening snage i kardiovaskularnu aktivnost kako bi se održalo dugoročno metaboličko i mišićno-koštano zdravlje.
Tijekom 30-ih i 40-ih mnogi ljudi počinju primjećivati promjene u mišićnoj masi, posebno ako imaju poslove koji zahtijevaju dugo sjedenje i imaju manje vremena za vježbanje. Ipak, zdrava odrasla osoba u ovoj dobnoj skupini, procjenjuje Wylie, može napraviti 20 do 30 trbušnjaka u jednoj minuti. Točan broj opet ovisi o načinu života, ali on naglašava održavanje snage trupa kako bi se podržalo zdravlje kralježnice i smanjio rizik od kronične boli u donjem dijelu leđa, koja je česta u ovoj dobnoj skupini.
Ljudi u 50-ima imaju veću vjerojatnost da će doživjeti gubitak mišića povezan sa starenjem, poznat kao sarkopenija, posebno ako ne rade trening snage. Kao rezultat toga, kapacitet trbušnjaka obično pada na oko 12 do 20 ponavljanja u minuti.
Nakon 60. godine, fokus se još više pomiče na funkcionalnu snagu i prevenciju ozljeda, a ne samo na brojke. Zdrave starije osobe mogu napraviti između 8 i 15 trbušnjaka u jednoj minuti, dok se onima s bolovima u vratu ili leđima savjetuje da u potpunosti izbjegavaju ovu vrstu vježbi.
Broj trbušnjaka koje netko može napraviti, navodi liječnica, manje važan od onoga što ta sposobnost govori o ukupnoj snazi trupa, mišićno-koštanom zdravlju i razini tjelesne aktivnosti. Trbušnjaci prvenstveno mjere izdržljivost trbušnih mišića i kukova, ali nisu potpuna slika nečije kondicije ili dugoročnog zdravlja, prenosi Klix.ba.
U kliničkoj praksi veća se važnost pridaje funkcionalnoj snazi, pokretljivosti, ravnoteži i kardiovaskularnoj kondiciji kao pokazateljima zdravog starenja. Međutim, izdržljivost trbušnih mišića može poslužiti kao jednostavan pokazatelj snage trupa, koja igra važnu ulogu u podupiranju kralježnice, održavanju pravilnog držanja i smanjenju rizika od bolova u leđima i ozljeda.
