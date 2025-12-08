Lijekovi koje nikako ne biste smjeli piti s kavom

Kofein je stimulans koji ubrzava središnji živčani sustav. Sličan učinak ima i pseudoefedrin, dekongestiv koji se često nalazi u lijekovima za prehladu i gripu. Kada se uzimaju zajedno, njihovi se učinci mogu pojačati, što može dovesti do nervoze, nemira, glavobolje, ubrzanog rada srca i nesanice. Problem je i to što mnogi lijekovi za prehladu već sadrže kofein, čime se rizik dodatno povećava. Oprez je potreban i kod kombiniranja kofeina s lijekovima za ADHD ili astmu, jer može pojačati nuspojave poput lupanja srca i poremećaja spavanja.