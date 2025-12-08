Lijekovi koje nikako ne biste smjeli piti s kavom

Za mnoge je prva jutarnja šalica kave nezamjenjiv ritual koji pruža utjehu i energiju. Iako se čini bezazlenom, vaša omiljena kava može utjecati na djelovanje određenih lijekova, smanjujući njihovu učinkovitost ili povećavajući rizik od nuspojava.
Od tableta za prehladu do antidepresiva, utjecaj kofeina na tijelo puno je veći od samog razbuđivanja, piše Independent, a prenosi Index.
Lijekovi za prehladu, gripu i astmu
Kofein je stimulans koji ubrzava središnji živčani sustav. Sličan učinak ima i pseudoefedrin, dekongestiv koji se često nalazi u lijekovima za prehladu i gripu. Kada se uzimaju zajedno, njihovi se učinci mogu pojačati, što može dovesti do nervoze, nemira, glavobolje, ubrzanog rada srca i nesanice. Problem je i to što mnogi lijekovi za prehladu već sadrže kofein, čime se rizik dodatno povećava. Oprez je potreban i kod kombiniranja kofeina s lijekovima za ADHD ili astmu, jer može pojačati nuspojave poput lupanja srca i poremećaja spavanja.
Lijekovi za štitnjaču i osteoporozu
Levotiroksin, standardna terapija za usporeni rad štitnjače, izrazito je osjetljiv na vrijeme uzimanja, a jutarnja kava može značajno ometati njegovu apsorpciju. Studije pokazuju da ispijanje kave neposredno nakon uzimanja lijeka može smanjiti njegovu apsorpciju za čak 50 posto. Kofein ubrzava probavu, dajući lijeku manje vremena da se apsorbira, a može se i vezati za njega u želucu. Zbog toga manja količina lijeka dospijeva u krvotok, pa se simptomi hipotireoze - poput umora i debljanja - mogu vratiti. Slično pravilo vrijedi i za lijekove za osteoporozu, poput bisfosfonata, koje također treba uzimati na prazan želudac, 30 do 60 minuta prije jela ili pića.
Antidepresivi i antipsihotici
Interakcija kofeina s lijekovima za mentalno zdravlje može biti složena. Laboratorijske studije sugeriraju da se kofein može vezati za antidepresive iz skupine SSRI (poput sertralina i citaloprama), smanjujući njihovu apsorpciju i potencijalno ih čineći manje učinkovitima. Kod starije generacije tricikličkih antidepresiva i antipsihotika poput klozapina, problem je u jetrenom enzimu CYP1A2, koji razgrađuje i kofein i te lijekove. Zbog "natjecanja" za isti enzim, razgradnja lijeka može se usporiti, što pojačava nuspojave, dok se istovremeno produljuje osjećaj nervoze od kofeina.
Lijekovi protiv bolova
Zanimljivo je da neki lijekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, poput onih s aspirinom ili paracetamolom, već sadrže kofein. Kava može ubrzati apsorpciju ovih lijekova jer potiče pražnjenje želuca, što može pomoći da tableta brže počne djelovati. Međutim, ta ista kombinacija može povećati rizik od nuspojava poput iritacije želuca ili krvarenja, stoga je potreban oprez.
Lijekovi za srce i krvni tlak
Poznato je da kofein može privremeno povisiti krvni tlak i ubrzati otkucaje srca. Iako je taj učinak kratkotrajan, obično traje tri do četiri sata, kod osoba koje uzimaju lijekove za regulaciju tlaka ili srčanog ritma može poništiti željeni učinak terapije. To ne znači da osobe sa srčanim bolestima moraju potpuno izbjegavati kavu, ali trebale bi pratiti kako ona utječe na njihove simptome i po potrebi ograničiti unos.
Što možete učiniti?
Kava je dio svakodnevice, ali važno je znati kako sigurno uživati u njoj ako uzimate lijekove. Lijekove za štitnjaču ili osteoporozu uvijek uzimajte na prazan želudac s vodom i pričekajte najmanje 30 do 60 minuta prije ispijanja kave. Poseban oprez potreban je kod lijekova za prehladu, astmu i ADHD, gdje kofein može pojačati nuspojave.
Ako uzimate antidepresive ili lijekove za srce, o svojim navikama pijenja kave obavezno razgovarajte s liječnikom. Smanjite unos ili prijeđite na beskofeinsku opciju ako osjetite nemir, nesanicu ili lupanje srca.
Svatko drugačije metabolizira kofein, stoga je ključno pratiti reakcije vlastitog tijela. Ako ikada posumnjate u kombinaciju lijeka i kave, najsigurnije je pitati svog ljekarnika ili liječnika za savjet.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare