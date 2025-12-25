MR mozga: Kako točno izgleda i kada se radi ova važna pretraga glave?

Pexels

Magnetska rezonanca je pretraga koja nije invazivna, a koja omogućava slojeviti pregled područja tijela na kojem se radi. MR mozga će tako prikazivati mozak i promjene koje se nalaze na njemu i u njegovoj blizini. Njome se mogu otkriti razna stanja, bolesti, lezije i opasne promjene. Važno je nakon magnetske nalaz pokazati neurologu koji će ga iščitati i pacijenta, po potrebi, poslati na daljnje pretrage.

MR mozga je pretraga koja ne boli, a koja može otkriti je li došlo do pojedinih promjena na području mozga. Njome se mogu otkriti bolesti, stanja, a mogu se vidjeti i znakovi koji upućuju na razvoj pojedinih bolesti, poput demencije ili multiple skleroze.

Kako izgleda MR mozga?

Magnetska rezonanca mozga izgleda kao i svaka druga magnetska rezonanca. To je pretraga koja koristi veliki magnet, radio valove i računalo da napravi točne slike mozga. Ova pretraga, za razliku od CT-a, ne zrači. Na nju će vas poslati neurolog.

Jednom kada dođete na pregled, nakon ispunjavanja kratkog upitnika, ćete u kabini sa sebe skinuti sve metalno. Potom će vas radiolog odvesti do uređaja i dati vam kratke upute. Potom legnete u uređaj, a radiolog namješta glavu i stavlja dodatnu zaštitu oko vrata kako se ne bi pomicala za vrijeme pretrage.

Može privezati ruke i noge kako bi se smanjila mogućnost kretanja i kako bi nalaz bio što točniji.

Nekada će se koristiti i kontrast koji se stavlja intravenozno za vrijeme pretrage. Ova pretraga nije bolna, ali je pomalo neugodna jer se nalazite u uskom i zatvorenom prostoru i cijelo vrijeme se čuju glasni, udarni zvukovi koji se mijenjaju. U pojedinim trenucima vas radiolog može tražiti da kratko zadržite dah ili da ne gutate slinu.

Pretraga traje oko 20 minuta.

Je li potrebna priprema prije MR mozga?

Prije ove pretrage nije potrebna nikakva posebna priprema. Sve radite kao i svakog drugog dana, normalno jedete i uzimate lijekove. Potrebna je jedino preporuka neurologa.

S druge strane, u slučaju da ste klaustrofobični ili vas je strah ove pretrage, postoji nekoliko stvari koje možete napraviti. Za smirivanje vam može pomoći meditacija nekoliko sati prije i duboko disanje, a 20 minuta prije možete uzeti i tabletu za smirenje u manjoj dozi.

Prije nego uđete u stroj ćete morati sa sebe skinuti sve metalno jer u suprutnome će vas dio na kojem imate nešto metalno žariti, može doći do ozljede, a može i utjecati na kvalitetu snimke.

Zašto se radi MR mozga?

MR mozga pokazuje kako izgleda mozak, krvne žile koje vode do mozga, lubanja i kosti, živci, kao i tkiva koja se nalaze oko mozga i u mozgu. Također, na nalazima se može vidjeti ako postoje bilo kakve abnormalnosti, krvarenja u mozgu ili mase.

MR mozga se tako radi kada se kod pacijenta pojave određeni simptomi koji imaju poveznicu s glavom poput migrena, vrtoglavica, napadaja ili nakon što je pacijent doživio nesreću i ozljedu glave.

Ovom se pretragom mogu otkriti razna stanja i promjene poput aneurizme u mozgu, krvnog ugruška, infekcija, oštećenja povezana s epilepsijom, lezije, tumori ili ciste, stanja poput demencije ili multiple skleroze.

Što nakon MR mozga?

Nakon što dobijete nalaze potrebno je ponovno posjetiti neurologa. On će iščitati nalaz i pogledati CD snimku magnetske rezonance. Po potrebi će vas poslati na daljnje pretrage ili ćete dobiti dijagnozu.

U nekim slučajevima će se MR mozga morati raditi svake godine kako bi se pratilo stanje.

Ovo se događa u slučaju kada u mozgu postoje lezije, promjene ili mase koje je potrebno nadgledati.

Zaključak

MR mozga je pretraga na koju pacijente šalje neurolog nakon pojave pojedinih simptoma ili nakon ozljede glave. Preteraga je bezbolna, ne zrači i traje oko 20 minuta. Ipak, može biti pomalo neugodna jer se osoba ne smije micati dok traje pretraga i leži u uskoj tubi dok se čuju glasni, udarni zvukovi.

Nakon magnetske rezonance mozga neurolog čita nalaz koji može ukazivati na različita stanja.

