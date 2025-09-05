Muči li i vas? Bol u leđima pogađa čak 60 posto ljudi

Vašu kralježnicu čine 33 kosti poznate kao kralješci (pršljenovi), posloženi jedan na drugi. Taj se stup dijeli na pet segmenata: cervikalni (u vratu), torakalni/prsni (u razini prsnog koša), lumbalni (u razini trbuha) i sakralni (spoj s zdjelicom). Peti je kokcigealni dio, odnosno trtica – i vrlo je bolan kada se ozlijedi, piše Science Alert.