"IDEMO NA ULICU"
Zagrebačka oporba najavila referendum o zaustavljanju idejnog rješenja novog stadiona
Zagrebački Klub gradskih zastupnika Drito najavio je pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru, a zastupnica Milka Rimac Bilušić poručila je da će inicijativu najprije pokušati provesti kroz Gradsku skupštinu.
Drito s pravnim stručnjacima formulira referendumsko pitanje. Da bi prošao prijedlog raspisivanja referenduma u Skupštini, potrebna će im biti potpora najmanje trećine gradskih zastupnika.
"Ako ne uspijemo s našom inicijativom u Skupštini, spremni smo izaći na ulice i prikupljati potpise građana, bez obzira koliko je to teško", rekla je Rimac Bilušić na konferenciji za medije pod zapadnom tribinom maksimirskog stadiona.
Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, referendum može predložiti najmanje trećina zastupnika u skupštini ili građanska inicijativa mora prikupiti potpise 20 posto ukupnog broja birača u jedinici za koju se referendum traži.
Pobjedničko idejno rješenje SRC-a Svetice i stadiona Maksimir predstavljeno je prekjučer nakon međunarodnog natječaja. Prvonagrađeni rad potpisuju Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato.
Rješenje je nakon predstavljanja izazvalo brojne reakcije, a Drito posebno kritizira odvojene tribine i otvorene kutove stadiona.
Rimac Bilušić ustvrdila je da građani žele novi stadion, ali ne u predstavljenoj izvedbi te se zapitala jesu li članovi Ocjenjivačkog suda uzeli u obzir uvjete na Maksimiru.
"Je li itko od tih članova Ocjenjivačkog suda sjedio po zagrebačkoj zimi i osjetio sjeverac iz Maksimirske šume", upitala je.
"Stadion se ne gradi da bi bio spomenik"
Rimac Bilušić poručila je i predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu da klub nije njegovo vlasništvo, nego pripada članovima, te da žele stadion prilagođen navijačima i njihovim obiteljima.
"Stadion se ne gradi da bi bio spomenik nečijem arhitektonskom egu", rekla je.
Drito je otvorio i pitanje mogućeg sukoba interesa u postupku odabira pobjedničkog rada. Rimac Bilušić navela je da član Ocjenjivačkog suda Kersten Geers i jedan od autora pobjedničkog rada Tommaso Fantini rade na istom švicarskom sveučilištu te zatražila pojašnjenje jesu li sve okolnosti važne za nepristranost postupka bile prijavljene i provjerene.
Rimac Bilušić pozvala Tomaševića da objavi platnu listu
Komentirala je i za ponedjeljak najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, rekavši da je štrajk Ustavom zajamčeno pravo te da odgovornost za eventualni kolaps u gradu snosi gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Ukoliko dođe do kolapsa u ponedjeljak, to je isključivo njegova odgovornost", poručila je.
Rimac Bilušić kritizirala je Tomaševića i zbog objave podataka o plaćama radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga te ga pozvala da javno objavi i svoju platnu listu.
"Mi smo ga jučer pozvali da svoju platnu listu podijeli javno i platnu listu svih onih kojima je podigao plaću na početku mandata, pa da vidimo koliko on svaki mjesec neto primi na račun sa svim dodacima", rekla je.
Ustvrdila je i da Grad nije proveo rekonstrukciju Holdinga niti ostvario dovoljne unutarnje uštede te da su razlike između zahtjeva sindikata i onoga što Grad može ponuditi postale prevelike.
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