Zagrebačka oporba najavila referendum o zaustavljanju idejnog rješenja novog stadiona

Drito je otvorio i pitanje mogućeg sukoba interesa u postupku odabira pobjedničkog rada. Rimac Bilušić navela je da član Ocjenjivačkog suda Kersten Geers i jedan od autora pobjedničkog rada Tommaso Fantini rade na istom švicarskom sveučilištu te zatražila pojašnjenje jesu li sve okolnosti važne za nepristranost postupka bile prijavljene i provjerene.