Istraživači već neko vrijeme sumnjaju da veza između našeg probavnog sustava i mozga igra ulogu u nastanku Parkinsonove bolesti.
Oglas
Nedavno istraživanje otkrilo je da određeni crijevni mikroorganizmi mogu igrati ključnu ulogu u razvoju Parkinsonove bolesti. Znanstvenici su ih povezali sa smanjenim razinama riboflavina (vitamin B2) i biotina (vitamin B7). Ovo otkriće otvara mogućnost za iznenađujuće jednostavan tretman – suplementaciju vitaminima B, prenosi Science Alert.
Terapija za Parkinsonovu bolest uz pomoć vitamina B
"Terapija suplementacijom usmjerena na riboflavin i biotin ima potencijal kao mogući terapijski pristup za ublažavanje simptoma Parkinsonove bolesti i usporavanje njezina napredovanja", izjavio je medicinski istraživač sa Sveučilišta u Nagoji, Hiroshi Nishiwaki, prilikom objave studije u svibnju 2024. godine.
Danas Parkinsonova bolest pogađa gotovo 10 milijuna ljudi diljem svijeta, a dostupne terapije uglavnom imaju cilj usporiti i ublažiti simptome, ali ne i zaustaviti bolest.
Prvi simptomi Parkinsonove bolesti
Prema istraživanjima, prvi simptomi Parkinsonove bolesti javljaju se i do 20 godina prije nego što nastupi gubitak kontrole nad mišićima i razvoj demencije. Najčešće se pojavljuju:
- zatvor,
- problemi sa spavanjem,
- suptilne promjene u svakodnevnom funkcioniranju.
Mikrobiom i Parkinsonova bolest
Prethodna istraživanja već su pokazala da osobe s Parkinsonovom bolešću imaju promjene u crijevnom mikrobiomu mnogo prije pojave ozbiljnih simptoma.
Kako bi to potvrdili, japanski znanstvenici analizirali su uzorke stolice 94 pacijenata s Parkinsonovom bolešću i 73 zdrave osobe. Dobivene rezultate usporedili su s podacima iz Kine, Tajvana, Njemačke i SAD-a, što dodatno potvrđuje važnu ulogu mikrobioma u razvoju bolesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas