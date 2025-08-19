Oglas

Šokantno otkriće o Parkinsonovoj bolesti: Evo što je izaziva i ubrzava

Nova.rs
19. kol. 2025. 16:02
Mozak / Parkinsonova bolest
Istraživači već neko vrijeme sumnjaju da veza između našeg probavnog sustava i mozga igra ulogu u nastanku Parkinsonove bolesti.

Nedavno istraživanje otkrilo je da određeni crijevni mikroorganizmi mogu igrati ključnu ulogu u razvoju Parkinsonove bolesti. Znanstvenici su ih povezali sa smanjenim razinama riboflavina (vitamin B2) i biotina (vitamin B7). Ovo otkriće otvara mogućnost za iznenađujuće jednostavan tretman – suplementaciju vitaminima B, prenosi Science Alert.

Terapija za Parkinsonovu bolest uz pomoć vitamina B

"Terapija suplementacijom usmjerena na riboflavin i biotin ima potencijal kao mogući terapijski pristup za ublažavanje simptoma Parkinsonove bolesti i usporavanje njezina napredovanja", izjavio je medicinski istraživač sa Sveučilišta u Nagoji, Hiroshi Nishiwaki, prilikom objave studije u svibnju 2024. godine.

Danas Parkinsonova bolest pogađa gotovo 10 milijuna ljudi diljem svijeta, a dostupne terapije uglavnom imaju cilj usporiti i ublažiti simptome, ali ne i zaustaviti bolest.

Prvi simptomi Parkinsonove bolesti

Prema istraživanjima, prvi simptomi Parkinsonove bolesti javljaju se i do 20 godina prije nego što nastupi gubitak kontrole nad mišićima i razvoj demencije. Najčešće se pojavljuju:

  • zatvor,
  • problemi sa spavanjem,
  • suptilne promjene u svakodnevnom funkcioniranju.

Mikrobiom i Parkinsonova bolest

Prethodna istraživanja već su pokazala da osobe s Parkinsonovom bolešću imaju promjene u crijevnom mikrobiomu mnogo prije pojave ozbiljnih simptoma.

Kako bi to potvrdili, japanski znanstvenici analizirali su uzorke stolice 94 pacijenata s Parkinsonovom bolešću i 73 zdrave osobe. Dobivene rezultate usporedili su s podacima iz Kine, Tajvana, Njemačke i SAD-a, što dodatno potvrđuje važnu ulogu mikrobioma u razvoju bolesti.

Teme
Parkinsonova bolest crijevni mikrobiom vitamin b zdravlje

