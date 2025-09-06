Onkolog upozorava: Ovih šest simptoma muškarci nikada ne bi smjeli ignorirati

Sve promjene na tijelu koje nisu uobičajene za vas treba što prije provjeriti kod liječnika. Dr. Kubes kaže: "Bilo kakvo neuobičajeno oticanje, kvržice ili izbočine bilo gdje na tijelu ne treba ignorirati. Može postojati posve bezazleno objašnjenje, ali može biti i nešto ozbiljno što zahtijeva pažnju."