Pripazite na "sitne" tegobe
Onkolog upozorava: Ovih šest simptoma muškarci nikada ne bi smjeli ignorirati
Iako se problemi poput umora te bolova i grčeva mogu pripisati starenju, oni mogu biti i crvena zastavica za ozbiljnije zdravstveno stanje.
Stručnjak za rak poziva muškarce da ne ignoriraju "sitne" zdravstvene tegobe, jer bi pravodobna reakcija mogla spasiti život. Mnogi će s godinama razviti bolove i tegobe, no dok povremeni nisu razlog za brigu, drugi mogu biti znak nečeg ozbiljnijeg, piše Express.
A budući da muškarci često oklijevaju potražiti liječničku pomoć, onkolozi su zabrinuti da bi se stanja koja mijenjaju život, poput raka, mogla otkrivati prekasno. Prema nedavnoj anketi ONS Health Insight Survey, samo 33,5 % muškaraca pokušalo je kontaktirati svoju ambulantu obiteljske medicine za sebe ili nekoga u kućanstvu u posljednjih 28 dana. U usporedbi s time, 45,8 % žena učinilo je isto.
Dr. Jiri Kubes, specijalist radioterapije u Proton Therapy Centeru, rekao je: "Znamo da muškarci rjeđe ugovaraju pregled kod obiteljskog liječnika, a najnovije brojke pokazuju da se taj trend nastavlja." Dr. Kubes izdvojio je šest znakova na koje muškarci trebaju obratiti pozornost i objasnio što učiniti ako ih primijete.
Bol u leđima
Često se odbacuje kao dio starenja, a ipak je jedna od onih sitnih tegoba koje se lako ignoriraju. Dr. Kubes kaže: "Bol u leđima najčešće je mišićno-koštanog podrijetla, ali uporna ili duboka bol u donjem dijelu leđa ili u kukovima zahtijeva pozornost.
Ako se pogoršava ili ne prolazi kod kuće nakon nekoliko tjedana, vrijeme je da nazovete svog liječnika."
Trajna iscrpljenost
Još jedan simptom koji mnogi vežu uz starenje, no stalni umor može biti povezan s mnogim ozbiljnim bolestima. "Dugotrajan umor, čak i nakon adekvatnog odmora, može biti suptilan znak brojnih stanja, uključujući rak, osobito ako je udružen s drugim simptomima", kaže dr. Kubes.
Nenamjerni gubitak tjelesne težine
Ako ste naglo počeli gubiti na težini, a niste mijenjali prehranu ni razinu aktivnosti, vrijeme je da nazovete liječnika. Dr. Kubes kaže: "Iznenadni gubitak težine bez jasnog razloga uvijek treba raspraviti s liječnikom. To može biti posljedica različitih uzroka, primjerice stresa, ali može biti povezano i s ozbiljnim bolestima poput raka."
Kvržice i oteklina
Sve promjene na tijelu koje nisu uobičajene za vas treba što prije provjeriti kod liječnika. Dr. Kubes kaže: "Bilo kakvo neuobičajeno oticanje, kvržice ili izbočine bilo gdje na tijelu ne treba ignorirati. Može postojati posve bezazleno objašnjenje, ali može biti i nešto ozbiljno što zahtijeva pažnju."
Grlobolja
Možda je samo prehlada, ali ako bol u grlu potraje, može biti nešto drugo. "Grlobolja dulja od tri tjedna razlog je da nazovete svog liječnika", kaže dr. Kubes.
"Ako je praćena promuklošću ili otežanim gutanjem, to može biti rani znak raka grla."
Promjene mokrenja
Promjene u navikama odlaska na toalet mogu upućivati na problem. "Promjene mlaza urina – bilo da je riječ o slabom mlazu, otežanom započinjanju mokrenja ili osjećaju nepotpunog pražnjenja – simptomi su koje rutinski istražujemo u sklopu uroloških karcinoma", kaže dr. Kubes.
