FOTO / Učenik nacrtao harmoniku, a jedan detalj nasmijao je cijeli Balkan

N1 Slovenija
03. stu. 2025. 11:15
Pixabay/Ilustracija

Crtež harmonike koji se dijeli po društvenim mrežama vjerojatno mogu razumjeti samo ljudi s Balkana.

Na stranici Hrvati bez konteksta objavljena je fotografija crteža koja je nasmijala cijelu regiju. Pretpostavlja se da je nastala u sklopu školskog zadatka u kojem se od učenika tražilo da nacrta neki glazbeni instrument.

Mladi autor, navodno iz Hrvatske, prikazao je harmoniku i dodao joj zanimljiv detalj karakterističan za balkanski mentalitet – iz meha harmonike vire novčanice, od 50 do 200 eura.

Običaj darivanja novca harmonikašu koji zabavlja goste nije neuobičajen na proslavama ili obiteljskim slavljima na Balkanu, a ovaj je osnovnoškolac očito bio na mnogima.

