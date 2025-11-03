Nižu se reakcije
FOTO / Učenik nacrtao harmoniku, a jedan detalj nasmijao je cijeli Balkan
Crtež harmonike koji se dijeli po društvenim mrežama vjerojatno mogu razumjeti samo ljudi s Balkana.
Na stranici Hrvati bez konteksta objavljena je fotografija crteža koja je nasmijala cijelu regiju. Pretpostavlja se da je nastala u sklopu školskog zadatka u kojem se od učenika tražilo da nacrta neki glazbeni instrument.
Mladi autor, navodno iz Hrvatske, prikazao je harmoniku i dodao joj zanimljiv detalj karakterističan za balkanski mentalitet – iz meha harmonike vire novčanice, od 50 do 200 eura.
Običaj darivanja novca harmonikašu koji zabavlja goste nije neuobičajen na proslavama ili obiteljskim slavljima na Balkanu, a ovaj je osnovnoškolac očito bio na mnogima.
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/6jhCTtxwiS— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) November 1, 2024
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
