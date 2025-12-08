normalna pojava
Prištići u uhu: Zašto zapravo nastaju i kako ih se najlakše riješiti?
Prištići se mogu pojaviti u bilo kojoj dobi i na različitim dijelovima tijela pa tako i u uhu.
Prištići u uhu mogu nastati zbog začepljenja pora, infekcija, prevelike proizvodnje ulja i sličnih razloga. Prištići se mogu pojaviti unutar uha, ali i na vanjskom dijelu uha. Najvažnije je što manje dirati ove prištiće kako se ne bi dodatno inficirali i radili probleme.
Prištići u uhu su normalna pojava, a nastaju iz više razloga. Najčešće nema potrebe za uzbunu, ali treba paziti da ne bi došlo do infekcije.
Ono što bi svakako trebalo izbjegavati je istiskivanje prištića.
Zašto se javljaju prištići u uhu?
Prištići u uhu se javljaju baš kao i na svakom drugom dijelu tijelu. Može se raditi o običnim prištićima ili o bolnim aknama. Isto tako, mogu nastati iza uha, na uhu ili unutar samog uha.
Na uhu se nalaze stanice kože, dačice i žlijezde koje proizvode ulje, a upravo ove stvari mogu biti glavni krivac za nastanak prištića.
Točnije, prištići se javljaju kada se pore začepe mrtvim stanicama kože i prevelikom količinom sebuma, ulja koje inače kožu održava vlažnom i štiti je od vanjskih utjecaja.
Osim toga, prištići na uhu se javljaju i zbog:
- izloženosti prljavštini
- dijeljenja slušalica s drugim osobama ili zbog prljavih slušalica
- stavljanja prsti ili štapića za čišćenje u uho
- kontakta s prljavom vodom (na primjer na bazenu)
- inficiranog piercinga na uhu
- alergijske reakcije na određeni proizvod koji je ušao u uho
- alergijske reakcije na naušnice
- previše uljnog voska
Što napraviti kada se pojave prištići u uhu?
U slučaju da se prištić pojavi najbolje je čekati da se povuće. S druge strane, najgore ga je istiskivati, pogotovo kada se nalazi u uhu jer to može samo jače gurnuti bakterije u pore i izazvati infekcije ili upale.
U slučaju da je prištić bolan, velik i nikako ne prolazi, potrebno je potražiti pomoć liječnika.
Može se raditi o ateromu, keloidu ili nekoj vrsti ciste što se onda tretira drugačije od običnog prištića. Ovdje će biti potrebna i antibiotijska krema koju prepisuje liječnik.
Kako tretirati prištiće u uhu?
Postoji nekoliko načina koji mogu olakšati neugodu ili bolan prištić. Iritaciju i upaljeno područje mogu smiriti topli oblozi. Važno je da oblozi nisu kipući, već ugodni na koži. Pomoći može i korištenje tonika za čišćenje lica, najbolje onog koji ima pH kože.
Uz to, mogu se koristiti retinol, kreme s cinkom ili proizvodi sa salicilnom kiselinom. Isto tako, može se koristiti kokosovo ulje koje ima antibakterijska svojstva ili se na blazinicu može pomiješati kap ulja čajevca s kokosovim uljem i to staviti na prištić.
Mogu li se prištići u uhu spriječiti?
U nekim slučajevima se ovi prištići mogu spriječiti, pri čemu je najvažnija dobra higijena. Ona uključuje redovito pranje i čišćenje uha kako bi se uklonile mrtve stanice kože i višak sebuma.
Također, treba paziti da su slušalice koje stavljate u uho čiste.
Ako primijetite da se prištići javljaju nakon korištenja pojedinih proizvoda, prestanite ih koristiti i zamijenite nekim blažim. Nekada će biti dovoljno i samo prestati nositi kape ili šešire.
Zaključak
Prištići u uhu nisu neobična pojava. Mogu se pojaviti u uhu, baš kao i bilo gdje drugdje na tijelu. Najvažnije je ne dirati ih previše, ne istiskivati ih i paziti na higijenu tog područja. U slučaju da se situacija ne smiruje dulje od tjedan dana, a prištić je uz to i bolan, potrebno je potražiti savjet liječnika.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare