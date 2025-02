Proljev kod djece: Uzrok, simptomi i kada zbog ovog problema morate liječniku?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Proljev kod djece je česta pojava i uglavnom prolazi brzo i samo od sebe. No, ponekad može biti i vrlo ozbiljan i dovesti do po život opasnih stanja. Potrebno je obratiti pažnju na trajanje proljeva, ali i na same popratne simptome. Točnije, ako proljev kod djece traje dulje od tri dana i pojavljuju se drugi simptomi, potrebno je potražiti liječnika.

Proljev je stanje u kojemu stolica postaje vrlo rijetka i vodenasta te se često pojavljuje i kod djece svih uzrasta.

Proljev kod djece obično traje jedan ili dva dana te se povlači sam od sebe i ne uzrokuje previše drugih problema osim blage slabosti i češće potrebe za odlaskom na toalet.

No, ako proljev traje dulje, tada bi mogla biti riječ o ozbiljnijem problemu.

Što uzrokuje proljev kod djece?

Proljev kod svih pa tako i kod djece može biti kratkotrajan, odnosno akutni.

U tom slučaju traje jedan ili dva dana te nestaje sam od sebe, a uzroci mogu biti voda kontaminirana bakterijama ili virusna bolest.

S druge strane, može biti i dugotrajan, odnosno kronični. Ovakav proljev traje više od dva dana, čak i tjednima.

Najčešće je uzrokovan drugim zdravstvenim problemima poput sindroma iritabilnog crijeva, a može biti i posljedica drugih bolesti crijeva poput celijakije, Crohnove bolesti i slično.

Uzroci proljeva kod djece još mogu biti:

– intolerancija na određenu hranu (npr. na laktozu)

– alergije

– hrana ili voda kontaminirane parazitima

– nuspojave lijekova

– operacije u području abdomenu

Simptomi proljeva kod djece

Simptomi proljeva kod djece, osim rijetke i vodenaste stolice te česte potrebe za odlaskom na toalet, mogu biti:

– grčevi

– bol u trbuhu

– nadutost

– mučnina

– vrućica

– dehidracija

Kako tretirati proljev kod djece?

Tretiranje proljeva kod djece ovisi o dobi djeteta, ali i o uzroku te intenzivnosti svih drugih simptoma.

Najveća opasnost kod proljeva kod djece je dehidracija koja se događa zbog naglog i intenzivnog gubitka tekućine.

Stoga je tu tekućinu potrebno nadoknaditi i to, kod veće djece, kroz male gutljaje vode, nezaslađenog biljnog čaja, bistre juhe ili pak s elektrolitima, a kod dojenčadi – majčinim ili adaptiranim mlijekom.

Sok i druga zaslađena pića poput izotonika se, u slučaju proljeva kod djece, ne preporučuju jer mogu dodatno nadražiti probavni sustav te pritom izazvati i mučninu.

Također, ako je uzrok proljeva bakterijska infekcija, liječnik će prepisati i potrebne antibiotike, a ako se radi o parazitima, antiparazitike.

Kada posjetiti liječnika?

Iako proljev kod djece sam po sebi nije opasan, kao što je već navedeno, problem nastaje kada dođe do dehidracije te je tada potrebno što prije posjetiti liječnika.

Simptomi zbog kojih je važno reagirati što prije, osobito ako se pojavljuju kod djece mlađe od šest mjeseci su: snažna bol u trbuhu, krv u stolici, učestalo povraćanje , odbijanje uzimanja tekućine, visoka temperatura koju nije moguće sniziti, suha i ljepljiva usta.

Jednako tako, da nešto nije u redu pokazuje i malaksalost, nagli gubitak na težini , vrlo slabo ili gotovo nikakvo uriniranje, ekstremna žeđ i plač bez suza.

Važno je reagirati i kada proljev kod djece traje dulje od dva ili tri dana. Djetetu će pomoć biti pružena u obliku infuzije te će mu biti izvađena i krv čime će se utvrditi zbog čega je došlo do proljeva i trenutnog stanja te će se, sukladno tome, nastaviti liječenje.

Zaključak

Proljev kod djece obično traje jedan ili dva dana te se povlači sam od sebe bez drugih popratnih simptoma.

No, nekada on traje i dulje od dva dana, čak i tjednima što pokazuje da ima neke ozbiljnije uzroke poput bolesti crijeva, parazita, intolerancije na hranu i slično.

Ako je proljev dugotrajan, može dovesti do ozbiljne dehidracije koja je opasna po život djeteta.

Da bi se to spriječilo, dojenčad je potrebno češće dojiti ili davati adaptirano mlijeko, a djeci vrlo male gutljaje vode, nezaslađenog biljnog čaja ili elektrolite.

No, ako dijete odbija tekućinu, usta su mu suha i ljepljiva, ima visoku temperaturu, malaksalo je i slično, potrebno je što prije posjetiti liječnika.

