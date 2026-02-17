Nova studija
Raste zabrinutost u Europi: Djeca kroz hranu unose opasne metale
Nova francuska studija upozorava da su djeca ondje izložena visokim razinama teških metala i akrilamida putem svakodnevne hrane poput žitarica, peciva, kruha i ribe.
Istraživači upozoravaju da su djeca u Francuskoj kroz svoju uobičajenu prehranu izložena visokim razinama teških metala i drugih kemijskih onečišćujućih tvari.
Nova studija Francuske agencije za sigurnost hrane, okoliša i rada (ANSES) – pod nazivom EAT3 – pokazala je da kadmij, aluminij i živa predstavljaju zdravstvene rizike, dok olovo i akrilamid, spoj koji nastaje pri kuhanju hrane na visokim temperaturama, također izazivaju zabrinutost, prenosi Euronews.
„Ovi početni rezultati čine prvi dio TDS3 (Total Diet Study – Istraživanje ukupne prehrane)”, rekla je Morgane Champion, sukoordinatorica studije. „Dijelovi koji se odnose na druge skupine kontaminanata u hrani bit će objavljeni tijekom sljedećih nekoliko godina… Za svaku skupinu formulirat ćemo posebne preporuke usmjerene prvenstveno na smanjenje izloženosti kontaminantima.”
Rezultati također odražavaju širu zabrinutost u Europi u vezi s onečišćenjem hrane.
Kako je provedeno istraživanje?
Istraživači su prikupili više od 700 uzoraka hrane iz supermarketa i tržnica u tri francuske regije – Hérault, Loiret i Puy-de-Dôme – između svibnja 2021. i kolovoza 2022. godine.
Uzorci su predstavljali više od 90 posto tipične francuske prehrane te su pripremljeni na način na koji se uobičajeno konzumiraju prije testiranja na prisutnost kontaminanata.
Rezultati su potom kombinirani s podacima o potrošnji hrane kako bi se procijenila izloženost stanovništva i zdravstveni rizici.
Gdje su pronađeni kontaminanti
Kadmij je prvenstveno otkriven u žitaricama za doručak, aluminij u pecivima i slatkim keksima, olovo u kruhu, živa u ribi, a akrilamid u prženom i pirjanom krumpiru.
Iako su prosječne koncentracije nekoliko metala pale u usporedbi s prethodnim istraživanjima, određene namirnice poput žitarica, peciva i tjestenine i dalje su glavni izvori prehrambene izloženosti.
„Neke namirnice, osobito peciva i keksi, ne samo da sadrže te metale u tragovima nego imaju i nisku nutritivnu vrijednost”, istaknula je Véronique Sirot, sukoordinatorica studije.
Povrće je pokazalo nešto više razine pojedinih metala, no naglasila je da to „ne dovodi u pitanje neupitne nutritivne prednosti njihove konzumacije”.
Kad je riječ o kadmiju, istraživanje je pokazalo da je između 23 i 27 posto djece starije od tri godine premašilo podnošljivi dnevni unos. Prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), kadmij može utjecati na funkciju bubrega.
Čak 76 posto djece bilo je izloženo aluminiju u razinama koje prelaze toksičnu referentnu vrijednost, u usporedbi s 39 posto odraslih.
Razine žive u ribi uglavnom su ostale nepromijenjene u odnosu na prethodna istraživanja.
„Grabežljive ribe na vrhu hranidbenog lanca, poput tune, imaju najviše koncentracije metil-žive. Ipak, konzumacija ribe ima neosporne nutritivne koristi”, rekla je Champion.
„Preporučujemo konzumaciju dvije porcije ribe tjedno, uključujući jednu porciju masne ribe, uz raznolik izbor vrsta i izvora nabave.”
Uočena su određena poboljšanja
Izloženost olovu smanjena je u odnosu na ranija istraživanja – za 27 posto kod djece i 49 posto kod odraslih – što ANSES pripisuje javnozdravstvenim politikama, poput zabrane olovnog benzina te olova u bojama i vodovodnim cijevima.
„Iako je voda i dalje jedan od glavnih izvora naše izloženosti olovu, nije jedini: kruh i povrće također doprinose, kao i alkoholna pića kod odraslih”, rekla je Sirot.
Razine akrilamida također su smanjene u ključnim namirnicama poput kave, iako ukupna izloženost i dalje ostaje visoka.
Šira europska zabrinutost
Nalazi izvješća ANSES-a odražavaju širu zabrinutost diljem Europe. Prema EFSA-i, teški metali poput arsena, kadmija, olova i žive česti su u hrani, osobito u morskim plodovima.
EFSA ističe da je anorganski arsen osobito rizičan zbog povezanosti s „kožnim lezijama, rakom, razvojnom toksičnošću” te „kardiovaskularnim bolestima, poremećenim metabolizmom glukoze i dijabetesom”.
Živa u grabežljivim ribama, olovo u školjkašima i kadmij u rakovima i drugim morskim plodovima također ostaju ključni razlozi za zabrinutost, osobito za trudnice i djecu, koji su najosjetljiviji na toksične učinke.
