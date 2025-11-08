Što smanjuje razinu željeza u organizmu?

Jeste li se ikada zapitali zašto se osjećate kronično umorno unatoč dovoljno sna? Ili zašto vam nokti postaju sve lomljiviji, a kosa bez sjaja? Možda je odgovor jednostavniji nego što mislite – nedostatak željeza u vašem tijelu. No što točno smanjuje razinu željeza u organizmu i kako to možemo spriječiti? Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u nastavku.