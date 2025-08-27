5 biljnih namirnica koje sadrže više željeza od bifteka

Željezo koje ne potječe od životinja naziva se nehemsko željezo. Ovaj oblik željeza nije dio krvnih proteina (kao što je željezo iz mesa) i može se teže apsorbirati u tijelu. Ipak, postoji nekoliko trikova kako pomoći tijelu da iskoristi što više nehemskog željeza, uključujući kombiniranje biljnih izvora željeza s hranom bogatom vitaminom C, poput agruma. To može biti i novi poticaj da vaša hrana bude ukusnija i nutritivno bogatija.