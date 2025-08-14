Stomatolog upozorava: Ovo su znakovi problema sa zubima kod djece koje nikad ne smijete ignorirati

"Kalij vam je potreban za održavanje zdrave cakline i zubnog mesa. No kad vi ili vaše dijete imate manjak kalcija, bilo zbog nedostatka vitamina D, loše prehrane ili zdravstvenog stanja poput problema sa štitnjačom ili bubrezima, zubi postaju podložniji karijesu. Također, moguć je i gubitak zuba, pa to morate shvatiti ozbiljno."