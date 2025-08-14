Uočite na vrijeme
Stomatolog upozorava: Ovo su znakovi problema sa zubima kod djece koje nikad ne smijete ignorirati
Dentalno zdravlje izuzetno je važno, a neki znakovi problema kod djece mogu se teško primijetiti ako ne znate na što trebate obratiti pažnju.
Dentalnom zdravlju u djece važno je posvetiti pažnju, a londonska stomatologinja dr. Gizem Seymenoglu otkrila je šest znakova koje nikada ne smijete ignorirati.
Prvi se odnosi na oblik zuba vaše djece. Ako vaše dijete ima "šiljaste" zube, to bi mogao biti znak drugih problema. Dr. Gizem kaže da, ako zubi vašeg djeteta izgledaju poput malih obrnutih trokuta, to može upućivati na šire zdravstvene poteškoće.
"Mogući uzrok može biti kongenitalni sifilis, koji može izazvati 'Hutchinsonove zube'. To može učiniti da zubi izgledaju šiljasto, s velikim razmacima između njih. Takvi zubi također imaju polumjesečasti urez na griznoj plohi.
Neobični oblici zuba
"Također, kutnjaci mogu imati abnormalno neravne izbočine, nalik dudama, zbog čega se posebno nazivaju 'mulberry molars' (dudasti kutnjaci)."
Šiljasti zubi mogu se pojaviti u sklopu određenih drugih zdravstvenih stanja, poput Downova sindroma, ektodermalne displazije ili Williamsova sindroma.
"Moguće je i da je vaše dijete naslijedilo takve zube od vas ili partnera, ali uvijek je najbolje provjeriti."
Drugi znak na koji treba obratiti pažnju jest ako zubi vašeg djeteta izgledaju prozirno. Ona kaže: "Ako zubi vašeg djeteta izgledaju prozirno ili providno, s njima sigurno nešto nije u redu.
"To može biti posljedica raznih stanja, od kojih je jedno hipoplazija cakline. To je razvojni poremećaj koji dovodi do nedostatka ili oštećenja cakline, što zube čini osjetljivijima na karijes.
"Uzroci su raznoliki, a neki od njih uključuju genetske poremećaje, celijakiju, bolesti jetre, bolesti bubrega, infekcije, traume i izloženost toksičnim kemikalijama."
Prehrana kao "krivac"
Uzrok može biti i prehrana. Dr. Gizem kaže: "Slatka i kisela hrana može uzrokovati eroziju cakline. Slatkiši i gazirana pića očiti su krivci, ali i voćni sokovi također mogu nagrizati caklinu, čineći zube prozirnima."
Ako vaše dijete ima zube koji nedostaju, a nisu ispali, to može biti još jedan znak upozorenja. Dr. Gizem objašnjava: "Djeca se mogu roditi bez trajnih zuba – bilo nekoliko ili čak svih. To se naziva ageneza zuba.
"Može otežati normalan govor i žvakanje, a zubi će možda morati biti umjetno nadomješteni medicinskim pomagalima poput implantata, mostova ili proteza."
To se može naslijediti od vas ili partnera, ali se može pojaviti i u sklopu genetskih poremećaja poput Downova sindroma ili ektodermalne displazije.
Međutim, uzroci mogu biti i okolišni, poput traume, infekcije i izloženosti toksičnim lijekovima.
Zubi skloni lomljenju također mogu biti znak da nešto nije u redu. Dr. Gizem kaže: "Nedostatak kalcija može učiniti zube slabijima, lomljivima i podložnijima lomovima, što vrijedi i za djecu i za odrasle.
"Kalij vam je potreban za održavanje zdrave cakline i zubnog mesa. No kad vi ili vaše dijete imate manjak kalcija, bilo zbog nedostatka vitamina D, loše prehrane ili zdravstvenog stanja poput problema sa štitnjačom ili bubrezima, zubi postaju podložniji karijesu. Također, moguć je i gubitak zuba, pa to morate shvatiti ozbiljno."
Problem sa suhoćom usta
Slično kao i kod šiljastih zuba, neuobičajeno mali zubi mogu ukazivati na šire probleme. Dr. Gizem kaže: "Ako su zubi vašeg djeteta neuobičajeno mali, to može biti posljedica stanja zvanog mikrodoncija, koje može biti uzrokovano genetikom ili okolišnim čimbenicima."
Zubi kod mikrodoncije također mogu izgledati šiljasto, s vidljivim razmacima između njih. Može izazvati i probleme s poravnanjem zuba.
"U takvim slučajevima djeca mogu imati manjak samopouzdanja zbog oblika i izgleda svojih zuba, ali ovo stanje može utjecati i na njihovu sposobnost jasnog izgovaranja riječi ili pravilnog žvakanja hrane, zbog čega stomatološka intervencija može biti nužna."
Posljednja stvar na koju treba paziti jesu suha usta. Ona kaže: "Možda se čini da suha usta nisu tako ozbiljna kao neki drugi problemi sa zubima, ali ona povećavaju rizik od karijesa, infekcija i bolesti desni. Osim toga, mogu uzrokovati loš zadah kod vašeg djeteta."
Prema riječima stomatologinje, suha usta mogu biti uzrokovana čimbenicima poput dehidracije ili disanja na usta, ali je potrebna pravilna dijagnoza.
